「黃阿瑪」黑貓Socles病逝！當毛孩離開，我們該如何面對生命中必然的失去？

黃阿瑪的後宮生活近日傳出16歲黑貓Socles病逝的消息，頻道也隨即宣布暫時停更，引發粉絲關注與不捨。長年以記錄貓咪日常累積高人氣的內容，在此刻稍作暫停，讓「毛小孩離世」這個議題再次被看見。對許多飼主而言，寵物不只是陪伴，更是情感的寄託與家庭的一部分；當離別來臨，除了悲傷與思念，我們是否也準備好面對這堂終將到來的課題？在一次次真實的告別之中，學習理解失去、練習道別，成為每個人無法迴避的人生功課。 本文為麥浩斯出版之《寵物終老前，還能為心愛的牠做什麼 末期寵物的心情安寧照護指南》一書推薦序，盼能為所有身為寵物家長的人，在面對寵物終老的時刻，給予足夠的指引和溫暖的陪伴。（編按）

文／李瑾倫（繪本畫家、灰灰友善動物協會負責人）

第一次遇到動物孩子的離開是1995年，然後是2004年。關於傷痛不需講太多了，因為拿起這本書的人都已經經歷過傷痛或是準備面對傷痛。

這麼多年來，我在每次的分離當中學習「這是什麼意義？」用心感受動物孩子們希望透過這一世來教會我或陪伴我的東西，學習更愛這個世界和感謝曾經相伴的生命。

書名：《寵物終老前，還能為心愛的牠做什麼 末期寵物的心情安寧照護指南》 作者：張婉柔 出版社：麥浩斯／城邦文化 出版時間：2020年7月9日

在我書寫的同時，我第一隻貓剉冰正在附近小床上休息著，牠要邁向第二十歲。牠從小就有口齦炎，拔牙之後平靜很多年，但這一年又開始發炎起來。牠會因為嘴巴的不舒服或是痛而抿嘴、肚子餓卻吃不進食物。這星期醫生診斷牠的腎衰竭已經末期，這幾日喝水容易嗆到或是打噴嚏。我望著牠想（這樣的課題不會因為已經歷過許多毛孩的離開而不用再想）：「該怎麼做比較好呢？要繼續治療和投藥嗎？」這兩日牠吃得很少。

和醫生取得共識，「以維持牠舒服的狀態為主」。早上問了醫生，醫生說：「打針還是會比較舒服的。」所以我跟剉冰說：「我知道你很好也準備好了，但是你的身體很辛苦，所以我們要讓身體舒服一點，我們要對身體好一點，好嗎？」那個瞬間，我知道牠同意了。

我很晚才學習到，其實我們一直都在「對動物傳心」，這是每個家有毛孩的人天天在做的事（不用懷疑那些毛孩子們忽然傳給你們的訊息）。

離開前好好說一些話就不會有遺憾，有機會就好好說再見。這不是我們與牠的第一次相遇，也不是最後一次。

兩日前剉冰跟我說了許多話，記錄成短句，我想分享給你們：

〈給我的媽媽〉by剉冰 我在休息 一切都是完美的

我選擇了要離開的時間，這個時間近了

現在我只想用更舒服的狀態走向這一世的終點

我很開心和你在一起 不要擔心，我從來沒有弄錯你跟我講的意思

希望你知道，我可以選擇要離開的時間

選擇「對的時間」和「完美的時間」

所以沒有什麼事需要再想

不要變成壓力 是的，我靜臥在這裡休息著

我的生命力還好，流轉而過的是我這一生

在離開前的最後時刻，我在休息

我正在用眼前視角好好看著最後這段時光

不要為著什麼時候、什麼方式離開而煩惱，這是生命

我只是在等待著一個最好的時間

從「我在這裡」到「我不在這裡」 我願意是你的靈感，你記得，想到我的時候我就來了

記住一切都是有靈性的

我的能量永遠和你在一起

食物餵養的對象是身軀

你照顧的其實不是「那個我」，明白嗎？

真正的我，在永恆中 記得相愛和被愛的感覺，敞開點、自由點、輕鬆點，不要想太多

如果你需要支持，你記得，想到我的時候我就來了

謝謝所有的學習，我們已經不止一次在宇宙中相遇

當離開身體的那刻來臨，我將在平安、愛與良善中離開 想要「靈魂擁抱」隨時都可以來找我，一切都是完美的

你記得，不管現在還是以後，想到我的時候我就來了

記得「不要將自己隔絕在其他人之外」

我愛你。

「想到我的時候我就來了。」

這些孩子們給我們的愛，將會展開我們生命中的另一個起點。

●本文摘自麥浩斯出版《寵物終老前，還能為心愛的牠做什麼 末期寵物的心情安寧照護指南》

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