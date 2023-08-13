人骨製成的音樂盒發出詭異聲音 聽者卻為之瘋狂…

文／Div（另一種聲音）

第一樂章_【音樂盒】_DIV

1.

「來喔，要收驚的來這邊排隊喔。」

這裡是一座大廟，附近方圓百里的信仰中心，香火鼎盛，信徒絡繹不絕，終日誦經聲繚繞，氣氛平和且莊嚴。

廟中，除了祭拜所用的區域，還有一處是許多信徒聚集之處，就是「收驚區」。

大廟裡的効勞生又稱為收驚婆婆，共有七位，平常會有三到四位輪流替信徒收驚，她們年紀多在六、七十歲上下，身穿藍衣，儀態慈祥且和藹。

每次進行收驚儀式時，收驚婆婆總會先詢問信徒名字，然後舉高手裡的一炷清香，緩慢繞信徒而行，嘴裡叨叨唸著祝禱，偶而輕拍信徒身體，溫柔的手勢，帶來安定力量。

而信徒原本躁動不安的心，很神奇的，就在收驚婆婆慢慢的繞行過程中，一點一滴的漸漸平靜下來。

此刻大廟的收驚婆婆裡頭，卻有一人非常特別，她將長髮綁成馬尾，光潔面容上沒有一絲皺紋，她不是六、七十歲的婆婆，她年紀未滿二十，她是一名高中生。

一個高中女生的收驚婆婆。

別看她的年紀雖淺，但持香的動作、祝禱的咒語、身上環繞的氣息－卻絲毫不遜於其他收驚婆婆，足以讓每個前來收驚的信徒都感受到相同的寧靜。

她的名字叫做小杓。

她還在襁褓嬰兒時就被人遺棄在大廟前，原本廟方要將她送到政府的托兒機關，但古怪的是她一離開大廟就哭個不停，不吃不喝，幾乎喪命，於是當時大廟輩分最高的蓮婆婆，便命人把小杓接回來。

「這女孩的命格太過特殊，非得大廟看顧著，才能養活。」

於是小杓便留在大廟中，被收驚婆婆們輪流陪伴照顧。而小杓的玩具既不是洋娃娃也不是玩偶，而是一把把以中藥製成的香灰。

轉眼間，小杓也長大了，如今她更展現了驚人天賦，年紀輕輕就成為收驚婆婆中的一員，替心神不寧或被沖煞到的信徒誠心祝禱排解，安撫每顆不安的心靈。

但也許是因為小杓身分與眾不同，若仔細比較每位收驚婆婆前的排隊隊伍，會發現排在小杓前頭的收驚信徒，和其他收驚婆婆稍有不同。

其他收驚婆婆前的隊伍，有男有女，有老有少，多半是神情疲憊，被生活壓得喘不過氣，需要收驚平緩心靈的平常人。

但小杓的隊伍中，卻多了兩種不同的人，第一種是血氣方剛的高中男生，他們都是從網路上看到相關訊息慕名而來的。

網路上寫的是：

「大廟有個收驚婆婆是美少女？」

「超可愛，我上次被收驚後，有點心動了。」

「她好像是念某某高中，假日才會幫大廟信徒收驚？」

「天啊我上次被她收驚後，專注力提升，實力爆棚！」

但面對這些紛紛擾擾的言語，小杓完全不為所動，依然全神貫注不偏不倚的替每個信徒收驚。

也因為小杓莊嚴的態度，再加上此地可是肅穆的大廟，讓許多慕名而來的年輕男孩絲毫不敢造次，自然也就相安無事。

不過小杓的排隊隊伍中，除了那些血氣方剛的男生，第二種人才是真正特殊的。

這群人，周身圍繞一團無形的黑霧。

曾經意外撞死人從此夜夜惡夢的卡車司機。

因為貪玩以泥巴塗抹路邊破舊小廟的孩童。

出國旅行卻在行李箱中發現被人放了刻著古怪木頭的旅人。

這些人就算外表光鮮亮麗、西裝筆挺，但細看他們面相，卻都是眼圈深黑、腳底虛浮、呼吸若斷若續，正是所謂的「將死之兆」。

這些人有的是被其他廟宇轉介，有的是透過三姑六婆隱密的口語相傳，有的則被莫名的力量引導到大廟，他們不約而同的都找上了小杓。

去！要找大廟中最年輕的收驚婆婆。

如果連她都沒辦法，那就沒救了。

而小杓呢？她依然維持那張淡漠沉靜的神情，慎重而仔細的替每個人收驚。

只是偶而，她會多繞信徒幾圈，多唸幾次祝禱咒語，或者在那人離開前在他手裡塞上一個裝滿香灰的香包。

「回去，別做惡事。」小杓總是說著和其他收驚婆婆一樣的話，「心善則平安。」

別做惡事，心善則平安。

而這些人離開了之後，有的人逃脫了死劫，有人終究過不了關卡，更有人又回來了幾次。

但無論結局如何，他們都知道，只要將這大廟香灰的香包貼身而藏，且不做惡事，至少會有幾晚安睡的深眠……而且還是那種他們渴望了數年都不可得的、安穩平靜的一場深眠。

而就在大廟最年輕的收驚婆婆，低調的在人們口中流傳時……一個與過去不同的人，來到了小杓的隊伍中。

她手裡拿著一只音樂盒，身軀微微顫抖著，人群中等待著。

書名：《詭軼紀事‧柒：人骨音樂盒》 作者：Div（另一種聲音）、Misa、龍雲、笭菁 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2023年8月10日

「名字？」小杓一如慣例，用她口齒清晰且清脆悅耳的聲音問。

「陳鈴韻。」

「嗯。」小杓點頭，就要舉起手上一炷信香，繞這女子而行，但隨即她的動作卻頓住了。

她目光凌厲，瞪向了女子手上的物品，「這是什麼？」

方形，深黑色，木製，這是一個小盒。

「這是……這是音樂盒。」聲音微顫，這女子約末三十歲上下，衣著料子高貴，應是家境闊綽的婦人，但她的外貌不算出眾，甚至可以說是相當平凡。

但當她一開口，嗓音如銀鈴，音韻繞耳，能讓人對她的聲音留下深刻印象。

「這音樂盒，哪來的？」罕見的，小杓的聲音帶著一股戒備。

「我老公的。」

「妳老公……？」小杓正要繼續問，這時這貴婦卻一把抓住小杓，杏眼圓睜，盈滿恐懼的淚水。

「我怕，這些日子，我聽到聲音，好可怕，她們的聲音，一直在房子裡面繞啊。」鈴韻幾乎忍不住尖叫起來，「我嚇死了！嚇死了！救命、快收驚、幫我收驚啊！」

●本文摘自奇幻基地／城邦文化出版之《詭軼紀事‧柒：人骨音樂盒》。