坂本龍一《我還能再看到幾次滿月？》特陳展 八月紅氣球書屋華山店登場

坂本龍一生前親校參與的自傳《我還能再看到幾次滿月？》已推出月餘，他在書中毫不保留對音樂與生命的濃烈情感，讓許多讀者十分感動與不捨。因此，麥田出版攜手獨立書店「紅氣球書屋 島之食華山店」，於8/5-9/3舉辦《我還能再看到幾次滿月？》特陳展，邀請讀者前往觀展，並留下對坂本龍一的祝福。

書名：《我還能再看到幾次滿月？》 作者：坂本龍一 出版社：麥田出版 出版日期：2023年06月20日

由於坂本龍一在《我還能再看到幾次滿月？》中，回顧近十餘年人生經歷，並記錄了最後一段日子的點滴，因此特陳展中，特別將書末的生平年表以視覺化呈現，搭配化為月亮的音符，隨著〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉樂譜展開，並列出坂本龍一生前親自挑選的葬禮曲目，讓參展讀者能夠感受音樂大師「堅持創作到生命最後一刻」的精神。

視覺化呈現書末的坂本龍一年表，搭配化為月亮的音符，隨著〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉樂譜展開。（圖片提供／麥田出版）

由坂本龍一生前親自挑選的葬禮曲目。（圖片提供／麥田出版）

特陳展中，還展出書中未收錄的坂本龍一照片，無論是在紐約前往自家庭院錄下雪聲的教授，或是在東京與疾病對抗時、彈鋼琴的身影，都是十分珍貴的瞬間。為了感謝坂本龍一帶給我們許多美好的音樂作品，現場也以鋼琴黑白鍵為概念，串起數百隻紙鶴牆，同時備有黑、白紙與摺紙教學說明，邀請參展讀者一起摺紙鶴，留下對坂本龍一的祝福。

特陳展中，還展出書中未收錄的坂本龍一照片，留下十分珍貴的瞬間。（圖片提供／麥田出版）

現場以鋼琴黑白鍵為概念，串起數百隻紙鶴牆。（圖片提供／麥田出版）

坂本龍一不只在音樂事業上有許多成就，他也十分關心環境保護、戰爭、核能等等議題，因此展覽期間將有兩場講座，分別由作家李志銘、詩人廖偉棠擔任主講人，深入了解坂本龍一的音樂人生，與他眼中的世界。

展場中有三公尺高的坂本龍一照片，邀請讀者拍照留念。（圖片提供／麥田出版）

【展出資訊】 坂本龍一《我還能再看到幾次滿月？》特陳展 ｜展出時間：8/5 Sat.──9/3 Sun. ｜書店營業時間：周一到周日11:00-21:00 ｜地點：紅氣球書屋 島之食華山店（華山1914園區中1C館2樓） 【講座資訊】 時間：8/11 Fri. 19:30-21:00 主題：他把宇宙星辰、生命叩問裝進音樂裡：坂本龍一的音樂人生 主講人：李志銘（作家） 時間：8/26 Sat. 14:00-15:30 主題：用音樂承接這個地球的墜落：坂本龍一眼中的世界 主講人：廖偉棠（詩人） 免費入場，歡迎參加， 座位有限，請先報名：https://forms.gle/Dpdgb3UM3u1YFyHe9