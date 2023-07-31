出版現場》台灣出版品前進韓國！「2023韓國首爾書展台灣館展後分享會」側記

成功案例就是品質保證 推薦書單要多元且客製化

「我原本預設會遇見許多韓國出版社和代理商，但反而收穫更多的是國際出版業者，只要是已售出韓文版權的台灣出版品，對國際出版社來說等於品質保證，就會想進一步了解作品內容，因此不論書籍的韓文版權是否售出都很建議帶去，可能有其他國家的出版社會有興趣。」Books from Taiwan 版權總監劉孟穎表示。準備的書單也一定要夠廣，並牢記每本書資訊，有的國際出版社會開出奇特的主題，必須能夠投其所好；劉孟穎習慣先調查對方感興趣的書類客製化推薦書單，也會準備鳳梨酥加深對方的印象與好感。如果有機會，劉孟穎建議多與國外編輯或窗口吃飯，用餐談論的內容會更廣泛，可以藉機得知當地的書市狀況及編輯的個人喜好。

「書才是主角」 趣味、創意、好奇心是繪本吸睛關鍵

擔任「出版轉影視（Book to Screen）」駐館版權人員白佳卉相當欣賞首爾書展的展位設計，「每一個展位都極具特色，讓大家覺得書才是這裡的主角」。針對國際出版社喜好，她發現日韓口味相近、對於重口味的題材接受度高。東南亞（泰國、印尼、馬來西亞）偏好輕小說類，戰鬥民族俄羅斯則出乎意料喜歡愛情小說。中南美洲的巴西和墨西哥因為對台灣較陌生，會優先考慮已售出版權的作品。

白佳卉強調書籍封面是關鍵的第一印象，亮眼封面搭配明確主題較容易受到青睞；內容部分，如《我在犯罪組織當編劇》結合奇幻和犯罪的類型特別受歡迎，不能只是單純的犯罪，必須有深刻的人性刻畫與暖心轉折。她也建議可以事先準備作品相關數據資訊，像是總銷售量、印量，也可在翻譯的簡介刻意劇透，讓國際出版業者容易了解故事內容及亮點。

負責本屆台灣館圖像版權人員朱陳佳玉在本屆首爾書展觀察到許多行銷創意，展場活動緊扣著「非人間」的主題，跳脫以人為本位，切入探討氣候危機與物種滅絕。她認為台韓對於繪本的喜好點相去不遠，皆偏好故事有趣、教育性、插畫可愛細緻、藝術風格；知識學習類作品，內文搭配圖像或插畫是很多出版社尋找童書的趨勢，有系列書或套書更好。她指出最吸引國際出版社的作品包括：有趣（playfulness）、有創意（creativity）、能激發好奇心（curiosity）三個元素。此外，創作者若具高知名度或有獎項加持，也會拉高索書率。

重視經營讀者關係 版權推薦首要關鍵是「語言」

獨立出版聯盟陳夏民理事長在首爾書展期間拜訪超過十家當地獨立或小型出版社，他表示「韓國獨立出版社沒有特別針對外譯擬定策略，仍以國內市場為主，當地銷量好，自然會吸引國際出版社注意，進而購買版權」。陳夏民也察覺到，韓國獨立出版社擁有很強大的內容企劃能力，並且願意投入心力來維繫與讀者之間的關係，常有首刷大約一千本的書可以創造十萬本銷量的案例，「他們會將自己有興趣的議題拉到社會大眾面前，像其中一間出版社，協助遭到韓國政治明星權勢性侵的女秘書出版《我是金智恩》，在韓國不僅售出九萬本，台灣也已由時報出版」。

韓國獨立出版社在經營讀者關係上給陳夏民很大的啟發，「他們很在意讀者需求，會為了提高讀者接受度，調整包裝抑或說敘事方式；有雜誌甚至沒有在市面上銷售，仰賴穩定的四千名訂戶生存著」。他舉其中一本生活雜誌為例說「雜誌最後幾頁有為讀者量身打造的生活學習單，方便讀者直接拍照、發IG限動，各種小小的元素組合在一起就能增加讀者好感，出版能量也會跟著飽滿，當銷賣很好、影響力夠大也就能一直走下去」。陳夏民也指出在首爾書展推廣小說版權首要關鍵是語言，「建議製作一定篇幅的譯本簡介，安排韓文口譯更是必須，可以快速與對方破冰、溝通暢通」。

回應現場民眾提問時，陳夏民也分享韓國實施的「圖書定價制」值得台灣參考，當地出版社無須花太多力氣在折扣考量上，得以在作品的形式與行銷上投入更多心思。

心靈工坊總編輯徐嘉俊尤其讚賞首爾書展的展位互動性很強，例如一家專賣教科書的出版社設計的問卷，讓讀者必須從書籍裡尋找答案，進而想動手了解內容，也笑說自己的行李箱裝滿首爾書展的各種贈品。

文策院舉辦「2023韓國首爾書展台灣館展後分享會」，邀請2023韓國參展的國內版權人員、編輯等業內人士擔任講者分享所見所得。攝影／楊婷雅

韓童書著重故事性 題材緊跟時下趨勢

親子天下總監陳娟娟提及，韓國書市對於台灣圖像作品需求量有明顯提升，親子天下近年韓文版權的銷售成長幅度也有此反映。陳娟娟也提到，首爾書展中由韓國出版振興院主辦的K-Book Copyright Market和Fellowship雖然以銷售韓國版權為主，但她在兩天會議的交流認識了5、60位國際版權買家，她認為這是台灣出版業者可以把握的資源。

針對韓國童書市場的反饋，小牛頓主編蒼弘萃觀察到韓國與台灣童書有兩大差異，「雖然台韓都會以圖文形式呈現，台灣除了插畫之外還會附上真實圖片，讓小朋友認識真實的世界，但韓國無法接受真實照片出現在兒童科普圖書內」；另一個差別則是內容架構，「台灣國小以上的科普書籍比較著重在知識傳遞，而不是故事性。韓國卻習慣以故事敘述，讀者透過主人翁經歷來吸收科學知識」。蒼弘萃坦言自己得到不少內容形式的啟發，小牛頓之後或許會嘗試設計給小朋友看的科學故事。

小麥田責編蔡依帆表示韓國近年相當重視孩子的公民教育，特別關注具有公民議題或思辨能力的作品，像韓國YES24網路書店讀者票選2021年度童書第一名的《教室裡的理財冒險王》，作者是韓國小學老師，內容是她帶孩子學習經濟的課堂體驗，台灣已由三民出版社出版。蔡依帆也提及韓國對於ChatGPT、AI人工智慧等最新數位議題也很關注，今年首爾書展上也都能看見相關書籍。

「律師作家」Aris讚賞：展場好安靜！沒有麥克風或大聲公干擾

分享會後，琅琅悅讀特別訪問以《律政女王》入選首爾書展的「律師作家」Aris雅豊斯。Aris從創作者的角度指出，首爾書展的展位十分重視與讀者的互動性，設計的遊戲和問答都與書籍內容相關，同時鼓勵讀者訂閱社群帳號，經營形象與品牌。有出版社布置滿牆的卡片，每張卡片代表一本書，收錄該書金句或是經典橋段，吸引讀者進到展位翻閱、購買。甚至部份書卡設有欄位可以自由書寫，讓讀者可以轉送親友、增加作品被更多人看見的機會。

比較首爾書展和台北國際書展的差異，令Aris印象深刻的是首爾展場內相當安靜，讀者能好好沉浸在書香世界。活動講座都安排在場館角落，自成一方小天地，講者、聽眾與讀者三方不會被彼此干擾，現場也不會使用麥克風或大聲公。她也看到韓國獨立出版社舉辦小型講座，將展位打造成小吃攤，而攤位老闆當然就是作家本人，周邊僅擺放五、六張椅子，猶如置身公園或夜市攤販，只是享用的是「老闆」的演講與作品。

Aris認為創作者在首爾書展推廣作品面臨最大的障礙還是「語言」，雖然文策院有印製手冊，但手冊主要是針對版權採購業者，當地讀者能從中獲得的資訊相對有限，加上現場僅有兩名翻譯人員，造成韓國讀者只能走馬看花、把參展的台灣出版品當作藝術品欣賞，讓她感覺十分可惜。她建議文策院之後或許可以效仿美術館呈現藝術品的方式，在每本書旁附上簡介和QR Code，將更多作品資訊翻譯後放在網頁中，也能安排更多互動設計。

去年參加釜山影展的經驗讓Aris有個很深的體悟，影視公司評估台灣出版品影視化的前提，是作品必須提供完整的韓文譯本。今年文策院將重點推廣的漫畫第一章節翻成韓文，效果十分顯著，可惜小說因為字數較多，成本考量下無法同比照辦理。Aris因此建議，未來可以把具有影視化潛力的小說在台灣先漫畫化，再將漫畫翻譯成韓文，相信圖像化會非常有助於對方快速了解作品。

針對想以韓國市場為目標的創作者，Aris認為流行趨勢瞬息萬變，她並不建議一味追逐流行，台韓文化和價值觀有諸多相似之處，不妨深入了解韓國歷史文化和民眾關心的議題，結合自己的偏好，再尋找有趣的切入點創作。

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文策院舉辦「2023韓國首爾書展台灣館展後分享會」，邀請2023韓國參展的國內版權人員、編輯等業內人士擔任講者分享所見所得。攝影／楊婷雅