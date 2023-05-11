想買買不到！王思佳陷假包疑雲也要擁有的愛馬仕究竟甚麼魔力？

文∕JUNJUN老師

我想和你們聊聊，我第一次買愛馬仕的經驗。當時我人在美國，還是個大學研究生，手上有點存款，想要去店裡一探究竟。當我走進去時，店裡的接待人員為你拉開門，歡迎你進入。當然是沒有像現在這樣繁瑣的量體溫、噴酒精的儀式，也不需要特別預約，只要走進去，有空的Sales就會接待你。進去後，在門口接待客人的男士就詢問我「請問有要找哪位Sales嗎？」突然被這樣一問，我心頭一驚，但馬上鎮定下來說「沒有認識的Sales，可以幫我介紹嗎？」於是，他就引領我進入店裡，找尋現在剛好沒有客人的Sales。

迎面走來的，是一位約莫30歲出頭的女性，她很Nice地詢問我「請問有需要幫你找什麼嗎？」我回答「只是逛一逛。」（這是我每次進入精品店慣用的術語，這樣就能避免Sales推薦什麼東西給你，也能保留你閒逛的空間，不會有個人一直緊跟著你）

然後他就說，那你隨意看看，需要我時，我再來幫忙你。於是，我就開始到處晃晃，結果逛了一圈下來，我認真地告訴自己，這間店的東西，你好像買不起。內心大笑了三聲，心想，自己的存款真的只能買個手環而已吧！

但轉念一想，沒關係，我看看皮的手環有沒有喜歡的款式，最後，我挑了一個經典橘色的Rivale雙環皮手環，我印象中大概 5、600 美金左右。買完以後，我就順道問問那位Sales，有沒有賣Birkin, Kelly or Constance。

結果他說「我們現在沒有，若你有想要什麼樣的款式或樣式可以告訴我，我會幫你找找。」當時我真的傻傻地相信他們沒貨這件事，但其實後面有很多貨，只是你只買個手環，輪不到你去買那些包包啦！然後我就留下資訊跟Sales交換聯絡方式，他只給了我名片，上面有店裡的電話及@hermesofparis.com的郵箱。從此我就進入這個坑，而且還是我自己挖、自己跳進去的無底坑。但是，出乎我意料的是，這位Sales在我買過幾次手環後，有一天，他突然聯絡我，問我要不要去看包包，但在電話裡，他沒有告訴我是什麼顏色，只說是Birkin 30 的尺寸。當時我先生也在一旁，他問我，這個包包要多少錢？我說，我也不知道，反正我們就去看看，也不一定要買。於是，我就抱著好奇的心態去了。

一到現場，他就帶我到後方比較隱密、沒什麼客人的地方，然後拿出一個很大的橘色盒子，當時我心裡感到非常雀躍，不曉得是因為這個包很令人期待還是這個儀式讓我覺得這個包變得比較特別。接著，他拿出一只愛馬仕亮橘色的柏金包，當下我其實有點傻眼，心裡暗暗想著，哇！這個包的顏色也太醜了吧！不過因為它是我第一只被Offer的包，所以我還是硬著頭皮買下來了，印象中，購買的價格大約是8、9千美金。現在想來，真的要勸剛入坑的愛馬仕粉絲，如果不是你真心喜歡的包，真的不需要硬著頭皮買，不要心急，因為你的Dream Bag 總有一天會到來。

就像挑老公一樣，總不能因為社會壓力、同儕壓力和家人的壓力，就隨便湊合著找個人嫁了吧！我們還是要多看看，多找找，到了面前也要仔細觀察，什麼皮、什麼尺寸、什麼顏色，最重要的，就是適不適合你，不然買回家怎麼看都不順眼，當然不會想要帶它出門了。不僅浪費了時間、金錢，還濫用了你的購買額度呢！

後來，我買下的那款包的下場，就是被我找了個買家給賣掉了。不過，我也因此失去了一個配額，那半年的配貨就重新計算了！就像前面提到的愛馬仕有些包就是硬通貨，買來可以直接套現，最後大概賺了4千美金左右，而對於買家來說，多花4千美金就買到自己想要的包十分划算，如果在店裡配貨至少要 1：1的比例才能買到這款包。

總括來說，到底什麼是你的Dream Bag？我來替大家總結一下，以愛情的角度來解釋，我想大家會比較容易理解，Dream Bag就像是一個崇拜的概念，你覺得他很完美、很迷人，外表完全是你的菜，但如果你不認識他、不了解他，就無法知道是否適合你。我們常常會被外型迷惑了雙眼，等到你擁有才知道，或許他和你根本不般配，個性不合、價值觀不同，所以根本沒辦法長久相處。

所以，你的Dream Bag可能只是一個想像，你可能覺得自己很辛苦地在尋找，花了很多時間和Sales交涉，或投入許多資金在配貨上，而讓你覺得只要Sales 給你的包，就是你的Dream Bag，到最後，你得到了它，才發現它其實並不適合自己，畢竟這些包不是你走進店裡就可以試拿或試背的，所以很難知道到底合不合適。所以，我為大家整理了一些符合Dream Bag的準則：

第一，最重要的一點就是，了解你的生活習慣，你平常出門使用包包的狀態，比如帶多少東西出門，習慣什麼樣的款式，通常出門都去什麼地方，居住地的天氣、環境如何，把你生活的要素都考量進去後，再去找適合的包款。就像交男友，如果不想遠距離戀愛，就不會找個住在國外的對象，對吧？

第二，分析你想要的包款的預算在哪裡，如果你看上一款愛馬仕包，可以大概上網搜尋一下它的熱門度，從顏色、款式、皮質、大小等來作為依循，就可以知道你要配貨的金額是多少？買到的機率大概是多少？需要花多少時間？這樣你可以分析，到底值不值得花這些時間和金錢在這款包上面。因為有些包款就算它的價格不是很貴，但因為它很搶手，就會需要花很高的配貨金額，或是較長的時間等待。而非常稀有的包款，你可能很喜歡，但如果預算不夠，也不可能硬把它買下。

Dream Bag就是你沒有得到它，才會是Dream。像我們崇拜偶像的心態一般，遙不可及才有距離美，才有無限幻想。如果偶像變成自己的男友，你覺得還會像當初崇拜他的感覺一樣嗎？畢竟他也是人，也要吃飯、睡覺、上大號，甚至摳摳腳、挖挖鼻孔，所以，我們還是實際一點吧！ 書名：《馬場 THE EQUESTRIAN》

作者：JUNJUN老師

出版社：人類智庫

出版日期：2022/11/11

第三，保值度考量，我覺得我的Dream Bag有一個很重要的要素，就是它的保值度。Dream Bag是隨時都會變換的，就像你生活的模式一樣，不可能永遠一成不變。年輕的時候，拿手提包不會覺得有什麼問題，但當媽後，手提包就是一個負擔了，要拿孩子的東西、抱小孩，根本沒有多餘的手可以用來拿包，這時，有肩背帶的包或後背包就更符合需求了。

那如果當初買的手提包款不再用了，想要脫手，這時保值度就扮演很重要的角色，所以，在購買的時候，就要想遠一點，如果哪天我不使用了，這款包好不好脫手？畢竟我們也不是家財萬貫，不需要的東西就轉賣出去，把錢用在更需要的地方，因此，包包的保值度是必須考慮在內的。

以上這三點是我定義Dream Bag的要素，就好比挑另一半，一開始被外表的第一印象吸引，但如果只因為外表而喜歡一個人，肯定會出事！以我們的經驗，當然要多了解對方和自己的個性、三觀、生活習慣是否契合。在一起的時候，也要思考你是想要走一輩子，還是只是你人生中陪伴你走一段路的過客。

要永遠留著它或隨時都能脫手這都要考量進去，有句老話是這麼說的：人生如夢，夢如人生。夢會在醒後變了模樣，但我們永遠都在追夢。

●本文摘自人類智庫出版之《馬場 THE EQUESTRIAN》