曾體會台灣友善，盼新書給人溫暖！本屋大賞作家瀨尾麻衣子：「失去感受快樂的能力」。

文／尖端出版

本屋大賞冠軍《接棒家族》作者最新力作，女主角患有嚴重經前症候群的藤澤美紗，因不慎將怒氣發作在主管身上，甫出社會就尷尬離職。而男主角山添孝俊積極外向，工作與感情穩定發展，突然心悸昏倒後被診斷恐慌症，再也無法正常社交。兩人在栗田金屬相遇，原以為自己的未來如同公司一般看不見光明，卻意外在彼此身上找到了救贖。儘管長夜漫漫，黎明總會依約而來。

人生比想像的更嚴苛，但也到處都能找到救贖。作者瀨尾麻衣子剖析自身經歷而改寫，相信在黑暗中也一定會透進一道溫暖光線。

致台灣讀者的訪談－瀨尾麻衣子

Q1：繼以家人為題材的《接棒家族》之後，您又執筆寫了《黎明前的全部》一書。可以請您談談開始寫《黎明前的全部》的契機嗎？尤其是兩位主角美紗與孝俊的設定，以及選擇PMS（經前症候群）與恐慌症為題材的理由。

書名：黎明前的全部【本屋大賞冠軍《接棒家族》作者療癒力作】

作者：瀨尾麻衣子

譯者： 黃涓芳

出版社：尖端出版

出版日期：2023/04/07

A： 我自己從幾年前就得到恐慌症，生活變得跟以前不一樣，事事都無法順心如意。我覺得自己失去了感受快樂的能力。不過在這樣的期間，我持續接觸各式各樣的人之後，逐漸開始能夠期待明天的到來。我想這部作品裡面就反映了當時的心情。

Q2：《黎明前的全部》是在COVID-19疫情期間的2020年10月於日本出版。請問疫情是否也影響了作品的創作與組成呢？

A：寫作期間其實比出版時間更早，所以我在執筆時並沒有受到疫情的影響。不過在現今的疫情當中，人與人的接觸變得困難，因此我希望讀這本書的人即使無法直接與人見面，也能夠讀到有人在身邊陪伴自己、守護自己這樣的故事，並從中得到些許心靈的平靜。

Q3：請您簡單地對台灣讀者說些話。

A：雖然已經是滿久以前，不過我曾去過台灣。當時我去吃了街上遇到的人介紹的美味餐廳，並且到處去美容院體驗台式洗髮。雖然語言不通，而且我的個性明明很膽小，不過在到達台灣之後，我立刻融入當地的氣氛，就好像置身於熟悉的地方般享受旅遊。我想這是因為台灣有很多個性友善、並能夠很自然地表達體貼的人，才有可能實現。想到有機會讓台灣讀者讀到這本書，我就感到很高興。

●本文摘自尖端出版之《黎明前的全部【本屋大賞冠軍《接棒家族》作者療癒力作】》。