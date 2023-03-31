我在你心中閃耀過——張國榮逝世20周年 那段香港文化風靡亞洲的光輝歲月

文／雪姬

要記得的，始終會記得⋯⋯ ──張國榮 Leslie Cheung

‧ 超級巨星、哥哥 ‧ 1956～2003年 ‧ 代表作：歌曲《風繼續吹》、《Monica》、《當年情》、《無心睡眠》、《左右手》等；電影《英雄本色》、《倩女幽魂》、《阿飛正傳》、《東邪西毒》、《家有囍事》、《胭脂扣》等。

圖／創意市集提供

「當年情常在心，紅塵夢醒無憾(註1)」

2003年4月1日晚上6時43分，愚人節

大家都在想「到底是誰開了這個最大的玩笑！」筆者當時正在熱線中心的晚班工作中，突如其來傳來無數女同事的哭泣聲⋯⋯還在想發生了什麼事情？大家都非常著急的想要一個證實。「這只是哥哥為我們開的一個玩笑嗎？」不過，電台的主播卻帶著飲泣的聲線，為全香港報導這則突發消息。

大家怱忙地跑到休息室，開著電視機觀看這「突發新聞」。原來，哥哥⋯⋯真的選擇了在愚人節離開了我們。一切都不是玩笑，一切都是真實的！到底他有多麼得痛苦，是我們無法想像及理解的呢？

2022年4月1日，愚人節

筆者剛巧在哥哥逝世十九周年的這天，寫著屬於哥哥──張國榮的故事，此刻各個媒體都在悼念著哥哥，街上店舖播放著的都是哥哥的名曲。還記得，筆者小時候最喜歡的兩位明星就是哥哥和梅姐，經常都在想「哥哥為什麼會這麼靚仔呢？」爸爸更會在家中播放哥哥和梅姐的唱片，所以當筆者得悉哥哥選擇離開人世時，打擊跟當時的大家一樣震撼！所以筆者也想在這裡跟哥哥說：

「哥哥，你現在還好嗎？ 你離開了但你帶給我們的愛卻散落四周， 十九年來香港人都在愚人節這天悼念你， 現在的愚人節都不像愚人節了， 我們都好想念你，你是我們永遠的哥哥！」

我們難忘的超級明星

張國榮，我們都稱呼他為「哥哥」的已故超級明星，是香港粵語流行音樂和電影文化最光輝時期的天王巨星和標誌性代表人物之一，同時亦是全球華人流行文化最具影響力，於歌影視三棲發展，以及商業與藝術最為成功的藝人之一。他的受歡迎程度不只於華人社會，更紅遍亞洲如日本和韓國，不僅知名度高，他的粉絲人數更是無數。他那眉清目秀的絕色美男外貌，加上風度翩翩人品好，無論在娛樂圈中還是圈外，都是極受愛戴的人物。就算哥哥已離開我們這麼多年，他的美貌直到現在，仍然是香港最美男明星的第一位，純天然沒加工的英俊臉龐，是我們香港最「靚仔」的佼佼者。

哥哥於21歲即1977年時，參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的業餘歌手大賽，以《American Pie》一曲勇奪香港地區的亞軍後正式出道。翌年，推出英文唱片《Day Dreamin’》，後於第二屆香港金唱片頒獎典禮中獲獎，1979年則推出首張粵語唱片《情人箭》。哥哥出道初期的歌手形象是反叛又浪漫，因為路線走得太前衞，所以沒被大眾受落，更曾在大型表演中，把自己的帽子扔下台送給觀眾後，但卻被觀眾無情的扔回台上，並為努力的哥哥報以熱烈的「噓聲」，當時令他受了超大的打擊。

哥哥的傳奇歌聲

直到1983年轉換唱片公司後，哥哥才以嶄新形象推出第二張粵語唱片，那就是就最著名的《風繼續吹》，同名的主打歌一推出就成為家喻戶曉的經典名曲。其後推出的《Monica》更令哥哥紅遍全香港，而當時此曲的唱片《Leslie》，更在短時間內銷量一舉突破四白金，為哥哥在樂壇奠定了巨星的地位，並於1985年首次舉辦演唱會就能突破十場的佳績。1985至1990年間，處於巔峰期的哥哥，橫掃各大頒獎禮的獎項，1986年曾出現的經典畫面，當年十大勁歌金曲季選的十首得獎歌曲中，哥哥一人便獨佔了七首歌曲，成績超卓。其後哥哥在不同的音樂頒獎禮上亦獲得優秀成績，1987年憑大碟《Summer Romance》，成為當年全港最高銷量唱片，並奪得國際唱片業協會全年銷量冠軍大獎，該唱片的主打歌《無心睡眠》再度橫掃各個樂壇頒獎禮。

《風繼續吹》

哥哥知名度更衝出香港紅到日韓地區，就在1987年，哥哥憑國語專輯《愛慕》打破了韓國華語唱片的銷量記錄，並成為第一位享譽韓國樂壇的香港歌手，更於1989年獲得了韓國主辦的亞洲十大最受歡迎藝人之一的殊榮。大家可否知道，直到現在，韓國的綜藝主持界，包括綜藝大神劉在錫等，都經常會在節目中高唱哥哥的名曲《當年情》（電影《英雄本色》的主題曲），可見哥哥在韓國的影響力和受愛戴的程度。不過就在哥哥歌唱事業處於高峰的時期，他卻選擇急流勇退，宣傳退出樂壇，但又於1995年正式宣布復出，並推出名曲《追》，此曲同時成為了著名電影《金枝玉葉》(註2)的主題曲，這次的復出為哥哥在香港和韓國樂壇再創下佳績，並再次創下最高銷量記錄。在之後的數年間，他的音樂事業均備受肯定，還舉辦了多次大型的世界巡迴演唱會。哥哥的歌曲，哥哥的歌聲，在他離開了這麼多年後，仍然長留在我們的心中。

書名：《光輝歲月．香港百年II：追星、炒樓、錢錢錢，那段繁榮發展與創造奇蹟的黃金年代》 作者：雪姬 出版社：創意市集／城邦文化 出版日期：2023年1月13日

除了歌聲，還有影子

哥哥除了在樂壇發光發亮外，更是在影壇有著傲人的佳績。於1977年剛出道時，他就已參演過多套電視劇，再於1980年代初開始了電影生涯，並留下多部傑出的代表作品。當中最經典的角色包括：《英雄本色》中的宋子杰，《倩女幽魂》中的寧采臣，《胭脂扣》中的十二少，《阿飛正傳》中的旭仔，以及《家有囍事》中的常騷等。對於筆者來說，雖然印象最深刻的是常騷一角，但那是因為《家有囍事》在電視重播得太頻密了。不過，於1991年上映的《阿飛正傳》才真是經典，它為哥哥摘下了首個香港電影金像獎最佳男主角之影帝寶座。其後的十年間，哥哥不斷出演不同種類的電影角色，由文藝片到動作片等都能逐一駕馭，並且在各地影壇頒獎禮上獲得不少獎項肯定。最後，他憑2002年上映的《異度空間》，再一次獲提名香港電影金像獎最佳男主角，但這偏偏成為了哥哥的最後遺作。

哥哥離開後，不同城市都為哥哥追頒其對演藝行業的貢獻及肯定，其中就包括了美國CNN的「史上最偉大的25位亞洲演員」之一。哥哥的人生拿了很多次「第一」，例如：首位香港演員參與奧斯卡金像獎、康城影展（坎城影展）、金球獎，另外更是首位被收錄進《大英百科全書》（Encyclopædia Britannica，又稱不列顛百科全書）的當代巨星等。哥哥就像那銀河裡的星星，讓我們默默愛過，而且一直在我們心中照耀著，沒有離開過。當我們見到光明星星，我們會想，想起你⋯⋯張國榮，屬於香港永遠閃耀的巨星。

「我聽人講呢個世界有種雀仔係無腳嘅，佢只可以一直咁飛啊飛，飛到攰嗰陣就喺啲風入面瞓覺，呢種雀仔一世就只可以落地一次，嗰次就係佢死嘅時候⋯⋯」──《阿飛正傳》經典對白／1990年 *註：我聽別人說，這世界上有一種鳥是沒有腳的，它只能夠一直飛呀飛，飛累了就在風裡面睡覺，這種鳥一輩子就只能落地一次，那次就是它死亡的時候。（編按）

註1：「當年情常在心，紅塵夢醒無憾」：出自香港著名填詞人、哥哥的好友林夕先生的手筆，也是哥哥的墓碑上刻著的句子。

註2：《金枝玉葉》：由袁詠儀、張國榮和劉嘉玲主演；袁詠儀更憑此作品首次獲得影后殊榮。

●本文摘自創意市集／城邦文化之《光輝歲月．香港百年II：追星、炒樓、錢錢錢，那段繁榮發展與創造奇蹟的黃金年代》。