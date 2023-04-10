盡一份力！佐藤健&神⽊隆之介熱心公益賑災，旅行宮城盼與粉絲重建觀光！

文／佐藤健&神木隆之介

二◯二一年夏天，人們面對肉眼看不見的病毒，努力從中找出新的生活方式，在困境中求生存。對變化無常的未來充滿不安的同時，我們想起的是十年前遭受災害重創的東北居民。面臨大自然的無情猛襲，他們仍不氣餒地向前看一步一腳印堅定前進的身影，讓人感受到其中或許有值得學習的地方。二◯一一年，想試著出一份力的我們前往氣仙沼、石卷、松島……帶著難以言喻的複雜心情在當地進行志工活動，轉眼已是十年前的事。

這一次懷抱著與當年不同的心境，再度造訪宮城。結束這趟旅程，此刻我們有了更深刻的體悟——十年這個時間點並不是「告一段落」，而是「新的開始」。在這趟旅途中觸及了不容被遺忘的回憶，得到眾多啟發。對我們而言，彷彿又是一場全新旅程的起點。誠摯希望能透過這本書，與各位讀者分享這份心情。

以「了解」為出發點，跨出新旅程的第一步。第一站，從宮城出發。

兩位在地震發生時，人在東京嗎？

神木

尖端出版《從宮城出發：佐藤健&神木隆之介的兩人旅行》

神木我當時在澀谷十字路口附近，正好在放學回家路上。我那年還在念高中，結業式後跟朋友去完KTV，正準備散會。結果大樓開始劇烈晃動，我心想「不對，這個程度不是公車造成的搖晃吧」。澀谷站周邊的老舊建築物比想像中來得多，全都開始搖晃起來，周遭的路人紛紛蹲下。我想起剛才離開的朋友好像是搭電車回家，擔心發生脫軌意外，所以趕緊跑去找對方。那位朋友家就住在附近，所以讓我留下來一起避難。路程上也搖得很劇烈，大樓高樓層的玻璃被震碎後掉下來的速度也很驚人，所以我一路小心翼翼。

健

尖端出版《從宮城出發：佐藤健&神木隆之介的兩人旅行》

我當時正在拍連續劇，所有劇本都改了。原本拍攝作業很順利，只剩下最後一集，結果先前規劃好的結局卻改得完全不同。 書名：《從宮城出發：佐藤健&神木隆之介的兩人旅行》

作者：佐藤健, 神木隆之介

譯者： 蔡孟婷

出版社：尖端出版

出版日期：2023/03/31

日本發生了這種大事件，我也呼朋引伴一起討論能做些什麼，但在初期還是深刻感受到自己的無能為力，隨著時間經過，狀況逐漸穩定下來後，才轉念「不對，我們應該也能盡一份力」。於是心境慢慢轉變成「為人們打氣並帶來光明的希望，一定就是我們能做出的貢獻了」。

⽇本演藝圈著名的演員佐藤健．神⽊隆之介，是友⼈，更是被啟發的⼈。在經歷疫情肆虐的2021年之後，他們決定在震災⼗年後的現在，重新踏上⼀步步回復⽣機的⼟地，東北．宮城縣，在旅⾏中看⾒未來的⽅向。

●本文摘自尖端出版之《從宮城出發：佐藤健&神木隆之介的兩人旅行》。