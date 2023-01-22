作家徐錦成與插畫家施依婷聯手創作 輕鬆介紹生肖及過年文化

文／徐錦成

一、村長輪流當

很久很久以前，在遙遠的奇幻國度，有一個「十二生肖村」，村子裡有十二戶人家，分別是十二種動物，也就是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。這十二戶人家世世代代住在這村子裡和睦相處，連「村長」這個職務都約好輪流當，每年換一次。

每年新春大年初一，也是村長交接的日期，每戶人家的家長齊聚一堂，除了交接村長職務，也相互拜年、彼此祝福。

去年是虎年，由虎大哥擔任村長，今年將交接給兔小弟。

虎大哥說：「各位鄉村父老，我擔任一年的村長，今天算是圓滿了，如今要交給兔小弟，相信他會帶領本村順利邁向新的一年！」

雞小妹說：「虎大哥！卸任之前，說說您的感言吧！」她這麼一說，其他鄉親也紛紛鼓譟起來，要虎大哥說「卸任感言」。

虎大哥看到大家的熱情，並沒有很興奮，反而嘆了一口氣，說：「唉！如果要說感想，我的感想就是對不起大家。這一年真的辛苦大家了！以往有句老話說：『虎爺駕到，疫情退散！』我本來也信心滿滿，要在虎年消滅疫情，讓大家回復正常生活，結果還是沒做到。如今要卸任了，只能再度期待今年結束疫情了！」

大家聽到虎大哥這樣說，臉色也都凝重起來。兔小弟心想：「糟糕！大過年的，這可不行！」他趕緊說：「虎大哥！您辛苦了！雖然疫情還沒完全解除，但這一年已經比前兩年的狀況好得多，相信疫情很快就會結束了。大家都知道您很盡力，請您別太自責！」

聽到兔小弟的話，其他鄉親也紛紛安慰虎大哥。

虎大哥很快也察覺到，今天是要來交接，也是要來拜年的，不應該把氣氛搞砸，連忙轉換話題：「好了！好了！咱們辦正事吧！兔小弟，你準備好要接任今年的新村長了嗎？」

兔小弟說：「我準備好了。」

於是虎大哥把他胸前的一枚象徵「村長」的勳章卸下來，別到兔小弟身上，其他鄉親一致鼓掌，結束了簡單而隆重的交接典禮。

虎大哥帶頭說：「恭喜新村長！」眾人也開始紛紛向村長兔小弟道賀。

書名：《今年兔當家》

作者：徐錦成

出版社：大好文化

出版時間：2023年1月5日

二、吉祥話大賽

村長兔小弟向大家點了點頭，說：「謝謝大家！今年由我當家！今天是大年初一，按照以往的規矩，我應該率先向大家拜年，但我今年想改一下老規矩。我覺得與其大家互相拜年，不如來舉辦一項有意義的活動。我將這項活動取名為『吉祥話大賽』！」

「原來新村長有備而來啊！」大家心裡不約而同浮現這句話。

「比賽的規則很簡單，大家輪流說吉祥話，最後票選出一位說得最好的，可以得到獎品。」兔小弟又說：「『最好』的標準是什麼呢？有兩個，一個是『創意』，每位參賽者講完後要解釋一下自己的創意來源；另一個是必須跟自己的身分有連結。譬如今年是兔年，如果虎大哥能說出包括『虎』跟『兔』的吉祥話，那就可以加分！」

虎大哥問：「那如果說的吉祥話充滿創意，卻跟兔年無關呢？」

兔小弟問：「虎大哥能不能舉個例？」

虎大哥說：「可以呀，譬如說，祝大家『福虎生風』！」

眾人一聽到虎大哥的吉祥話，幾乎都要昏倒。龍大哥先開口了：「虎兄弟你別耍寶了！你這句吉祥話去年才講過，創意已經用過了。你想再講這句，要再等十一年！」

兔小弟說：「龍大哥說得沒錯！跟兔年無關的吉祥話，就算有創意也一定淘汰！」

豬小弟問：「那麼由誰先開始呢？」

兔小弟說：「為了公平起見，今年讓龍大哥先說，接下來是蛇大嬸，最後一位是我。明年龍大哥當村長，就由蛇大嬸最先說，龍大哥自己最後說。」

●本文摘自大好文化出版之新書《今年兔當家》。