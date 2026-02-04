2026台北國際書展／身處碎片時代，悅知文化限定企劃「需要一本書的瞬間」，陪伴讀者找到命定之書

成立於2006年、即將於今年邁入第20年的悅知文化，繼《別對每件事都有反應》、《執行長日記》、《史賓諾莎診療室》等作品創下年度百大暢銷佳績後，將於2月3日前進2026台北國際書展（攤位號碼B525）與讀者見面。今年的策展主題為「需要一本書的瞬間」，並一口氣推出日本小說家小川糸最新作品《小鳥與理夢人》、日本國寶阩野俊明的新作《不要太超過》、全球暢銷超過190萬本的小說《婚禮之徒》，以及眾多台灣作家的新書。

悅知文化認為，在平凡不過的日常裡，每個失眠的夜晚、孤單的午後，或是前往下一站的旅途中，當世界太過嘈雜或過於安靜時，往往只需要一本書，便能讓自己重新呼吸。此次展場設計將緊扣「此刻、此冊、此人」的感性連結，為讀者打造專屬的閱讀沈浸體驗。

此次書展，將推出「需要一本書的瞬間」各項限定企劃，悅知文化誠摯邀請每位愛書人，於書展找到陪伴自己的命定之書。

【悅知文化—2026台北國際書展亮點】

編輯的真心話 vs.讀者的大冒險——「覆面書」

深受讀者喜愛的「編輯覆面書」，悅知將於此次台北國際書展推出「2026限定版」。由悅知文化編輯團隊精選8本書，以覆面包裝隱藏封面，加上手寫推薦文，與讀者來一場盲目約會。憑藉編輯閱讀心得，體驗以共鳴度來選書的獨特體驗。

圖／悅知文化

請給我們30分鐘——編輯「一對一選書」服務

讀者透過線上預約，將有機會與悅知編輯（或神秘嘉賓），一對一暢聊關於書與出版的大小事。

你和書都是獨一無二——限量燙金藏書票

凡購買一本書即可獲得一張藏書票，共五款，可完整一幅精美插畫。以可愛的閱讀情境圖搭配書籍佳句，手工蓋印流水編號，每張都是唯一。

圖／悅知文化

為書蓋上時光郵戳——限定藏書章

展位設有「限定藏書章」體驗專區，讀者可為購買的書籍，蓋上專為2026台北國際書展所設計的閱讀瞬間印章，共兩款。

圖／悅知文化

2026書展限定書袋——《婚禮之徒》書封帆布包

只送不賣！購書滿699元即可獲得由國外插畫家授權的《婚禮之徒》書袋，收藏與實用兼具。

圖／悅知文化

日本繪本名家——簽名燙金明信片

繪本愛好者千萬別錯過！購買繪本即贈送蟹江杏、佐佐木牧、阿部結等名家的簽名燙金明信片乙張。

圖／悅知文化

書展沙龍╳作家見面會╳簽書活動

書展期間於台北世貿中心一館作家沙龍、悅知攤位，規劃共十多場豐富主題講座，詳細資訊請洽悅知文化與書展活動訊息。

圖／悅知文化

關於悅知文化 成立於2006年，隸屬於臺灣資訊服務領導廠商——精誠資訊股份有限公司，以「知識，令人愉悅」為核心，提供閱讀的樂趣，滿足讀者的需求，專注領域：人文科普、文學小說、商業、心理勵志、生活實用、藝術設計等，全方位提供讀者「ON」的知識、「OFF」的品味，暢銷作品《別對每件事都有反應》、《執行長日記》、《在咖啡冷掉之前》等，持續創下亮眼銷售佳績。作為書與人的橋樑，悅知文化身兼觀察者、發現者及創造者，持續藉由書本，與既有讀者對話，與新的讀者相遇。此外，也致力發掘新人作家、積極與國際版權合作，豐富出版主題的同時，也將臺灣創作推向國際。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡