2026台北國際書展／「TiBE法蘭克福出版人才培訓課程」即日起開放報名至1月19日止
第34屆書展「2026年台北國際書展」將於 2026年2月3日（二）至2月8日（日）在世貿一館熱鬧登場，年度主題為「閱讀泰精彩」，並由泰國擔任主題國，帶來六天豐富多元的閱讀盛宴。
台北國際書展與德國法蘭克福書展聯合企劃的第12屆的「2026 法蘭克福出版人才培訓課程」付費課程，主題為「大編輯時代」，聚焦於 AI 技術實務、新世代讀者分析、國際版權佈局及 IP 長青經營等核心議題 。從新世代讀者到 AI 應用，從選書到 IP 經營，本課程聚焦出版人最關鍵的判斷時刻。透過國際出版第一線經驗，深入理解內容如何被選擇、發展，並在變動中持續走向未來。
逛書店
出版如何「編輯」未來── AI 新頭腦 × IP向前走
在閱讀環境快速變動、AI 逐步進入出版流程的當下，出版工作持續面臨新的挑戰與選擇。由台北國際書展與德國法蘭克福書展共同規劃，本課程延續多年來為出版專業人士累積的實務觀點與國際經驗，以「大編輯時代」為主軸，聚焦於新世代讀者、AI 應用下的出版實務，以及選書、版權與故事發展等面向，帶領出版工作者回到內容選擇、工作流程與後續發展的關鍵時刻，重新看見：出版的未來，正是在一次次專業判斷中，被持續「編輯」出來的。
第一天：出版新視野──在未來讀者與 AI 技術下重新思考出版工作
聚焦於出版產業正面臨的兩項關鍵轉變：讀者的改變與技術的轉變。課程將探討年輕世代的閱讀行為與內容接觸方式，以及AI如何實際進入出版流程，影響創作、編輯、行銷與版權管理等工作。透過國際出版實務經驗與案例分享，本日課程將協助出版專業人士理解，在新閱讀環境與新技術條件下，出版工作的樣貌如何被重新定義。
第二天：哪些故事值得走得更遠？從版權取得到 IP 經營的關鍵選擇
以出版工作的核心判斷為主軸：作品的選擇、發展與長期經營。從國際版權取得的實務經驗出發，探討出版人如何在不同文化與市場條件下，辨識具有潛力的作品，並逐步發展為具辨識度的系列作品，建立穩定的出版方向。同時延伸至 IP 發展策略，思考故事與角色如何跨越紙本形式，成為能夠長期與讀者產生連結的文化內容。
時程表
2/4(三) 14:00-17:00第一天：出版新視野──在未來讀者與 AI 技術下重新思考出版工作
14:00 台北書展基金會與法蘭克福書展代表致辭開場
14:05-15:00 觸及下一代讀者：吸引 Z 世代及未來世代的出版策略
主講：
Perminder Mann，Simon & Schuster UK/International 執行長（英國）
內容：
出版人該如何與在全然數位環境中成長的世代建立連結？面對一個隨時在線、不斷滑動螢幕，且擁有無數娛樂選項的世代，出版業正面臨前所未有的挑戰。曾被《Vogue》選為「代表英國的 25 位女性」之一、以擁抱數位趨勢與多元共融著稱的資深出版人 Perminder Mann，將分享她帶領國際出版集團因應世代變革的深刻洞察。本場講座將深入探討年輕世代如何重新定義閱讀習慣與「內容被發現」的方式，解析他們如何塑造新型態內容的發展，以及為何他們對具備「真實感」與「價值導向」的敘事展現出強烈需求。
15:00-15:05 中場休息
15:05-16:00 人機協作時代的文學靈光
主講：
王聰威 聯經出版副總經理暨聯合文學雜誌總編輯、作家（台灣）
內容：
本場課程聚焦於人類與 AI 協作逐漸成為常態的創作環境中，文學「靈光」如何產生轉變。從作家與出版人的雙重身分出發，王聰威將分享他如何在創作與出版實務的交會點上，探索 AI 作為「創作夥伴」而非僅是工具時，對敘事方式、作者角色與閱讀經驗所帶來的深刻影響。課程將以聯合文學雜誌、聯經出版近年多項 AI 文學創作計劃為例，具體呈現人機協作如何重新想像文學的生成與閱讀形式。
§ 如何讓 AI 愛上你：《寫給 Aillen 的情書——ChatGPT 互動小說計劃》
§ 在《命運交織的旅店》發現一本不存在的小說： 2025 台北國際書展數位主題館
§ AI 普魯斯特為你寫一篇感官散文： 台中綠美圖總館開館主題書展《時光未央・追憶未來》
§ 時光機器發明之前，可以先收到《來自時空旅人的明信片》：台灣文學館旅行文學特展 AI 共創計劃
§ AI、作家、編輯、讀者協作的進化閱讀： 聯經出版智讀計劃
透過這些實驗性案例，課程將延伸思考新型的敘事形式、讀者參與的共創式閱讀實踐，以及在人機協作條件下，作家、編輯與讀者角色的重新定位。
16:00-16:50 AI 於出版實務的應用：下一個篇章
主講：
Anna Lemp，Hachette Livre 企業策略與創新 經理（法國）
內容：
AI 正以驚人的速度發展，出版產業已無法置身事外。然而，在熱潮之外，AI 究竟如何實際應用於出版的日常工作？本場課程將從實務角度出發，檢視 AI 在內容創作、翻譯、版權管理、行銷，以及數據導向決策等不同環節中的真實應用案例。講者 Anna 將分享哪些做法在實務中確實有效、哪些仍有其局限，並探討如何在出版實務中負責任地導入 AI 工具，以及出版人應持續關注的關鍵發展方向。
這是一場為不隨熱潮盲從的出版人所準備的必修課，帶領您真正理解 AI 如何進入工作現場，在確保內容品質的同時，精準對接商業決策，實質幫助把「內容做好」並把「生意做對」。
16:50-17:00 結語
2/5 (四) 10:00-13:00 第二天：哪些故事值得走得更遠？從版權取得到 IP 經營的關鍵選擇
10:00 台北書展基金會與法蘭克福書展代表致辭開場
10:05-11:15 版權取得的藝術：建立國際選書佈局—如何引進版權並打造暢銷作品
主講：
Elisabeth Bösl，慕尼黑 Wilhelm Heyne出版社 奇幻、科幻文學編輯（德國）
內容：
一位出色的編輯，需具備哪些關鍵的選書判斷？又如何能獨具慧眼，搶先發掘下一本暢銷書？長期專注於奇幻與科幻領域的編輯 Elisabeth Bösl，將以她多年自自亞洲各地引進作品、取得版權的實務經驗為基礎，說明在國際出版情境中，如何辨識具潛力的作品、理解不同市場的文化差異，並與海外出版夥伴建立長期合作關係。本場課程將帶領參與者理解，在形塑國際化出版布局的過程中，編輯所需具備的策略思考、選書直覺與專業判斷。
11:15-11:30 中場休息
11:30-12:45 超越書頁：將故事與角色轉化為長青 IP
主講：
創意與出版產業專家（TBA）
內容：
故事如何成為品牌？角色又如何轉化為文化現象？本場講座將由具備創意與出版產業資深背景的講者，帶領聽眾探討 IP 發展的核心策略與實務，並以日本極具代表性的成功案例——如現象級角色《吉伊卡哇》（Chiikawa）、插畫藝術家樋口裕子（Higuchi Yuko）等為借鏡。課程中將深入分享如何挖掘故事與圖像中的 IP 化潛力，為其建構具備可持續性的世界觀，並展開跨媒介的合作佈局——從紙本書籍延伸至周邊商品、影視改編及數位平台。誠摯邀請您一同探索如何將好的創意，轉化為能夠跨出載體限制、與大眾長期共鳴的長青 IP。
12:45-13:00 結語
主辦單位保有活動變更、修改、取消或暫停之權利；請注意台北國際書展官方網站及FB公告，所有活動皆以現場執行為準。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
2026 TiBE法蘭克福出版人才培訓課程
課程採線上報名，報名至2026年1月19日（一）止。
詳細說明請參考書展官方網站
📰 因一事無成而焦慮？把目標留到明年執行更有成效
📰 不再手忙腳亂！用待辦清單重塑生活、實現夢想
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
📰 新的一年，你是否將精神和時間「押注」在正確的地方？
📰 想改掉壞習慣？創造「歸零」、「重啟」的契機，改變更容易！
📰 小資族也能翻轉人生，財富真正帶來的意義是「選擇自由」
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言