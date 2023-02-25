一天只做三件事就好 udn好書日助您面對生活不慌亂！

一直以來，我們忙碌地趕著自己的人生路，忙著長大，忙著戀愛，忙著工作。擁擠的捷運，急促的步伐，快節奏的生活，每天早起晚睡，這樣的生活你是否真的喜歡？

其實人一天最多專注的能做的只有兩三件事，其他多出來的事情就會讓你有種莫名其妙的慌亂，一會兒聊天，一會兒網購，一會兒追劇，一會兒打遊戲……突然主管臨時給你分配了一件事，無形之中就會讓你煩躁，不是突如其來的錯，是心理承受不了的問題。所以，不僅是我們生活的物品需要斷舍離，我們每天做的事情也需要斷舍離。舍去一些事，專注一兩件事，你會很快樂。

聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」趁著「udn好書日」，為您推薦幾本好書，助您面對生活不慌亂。

書名：《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》出版社：大田出版社

第一本是《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》。你的生活是快速還是慢速？嫌看書、追電視劇、看電影太花時間的人，網路APP上都有「懶人包」，強調用ｘ倍速追劇，ｘ分鐘快速看完、看懂一切。但你是否曾經問過自己：更「快」真的等於更「好」嗎？「快」除了讓我失去耐心，是不是還讓我失去了什麼？

國際NGO工作者、知名作家褚士瑩在這本書中，分享自身與「快」宣戰的方法，教讀者用「慢下來」提升生活品質，一天只做三件重要的事，不慌不忙。

第一件重要的事：跟自己在一起。

第二件重要的事：成為一個會呼吸的人。

第三件重要的事：成為一個同伴。

書名：《不被情緒左右的28個練習》出版社：三采文化

由於網路和社群網站的發達，現代人的溝通管道有了極大的改變。有越來越多的人因為「網路論戰」、「毀謗辱罵」這類前所未見的糾紛而被負面情緒糾纏。雖然生活、物質更加便利富足，卻無法擺脫「憤怒」、「悲傷」、「不安」這些負面情緒。

《不被情緒左右的28個練習》一書的作者西多昌規為精神科醫師、醫學博士。他自己曾因為患者的不合理投訴、苦心孤詣完成的論文遭到全盤否定而陷入負面情緒；也曾因上司、同事、後進、學生之間的人際關係而心力交瘁。如果你也常被負面情緒困擾，可以試試28個一定可以做到的日常練習，例如：面對情緒，你可以給壓力一個賞味期限，設定期限，盡最大的努力。不行，就勇敢放棄！想煩惱時，就盡情的操心，等到大腦裡出現其他事情時，就代表煩惱結束了。

書名：《蠢人基本定律：認清、接受、抵擋人類愚蠢的本質與破壞力》出版社：拾青文化

第三本介紹的是《蠢人基本定律：認清、接受、抵擋人類愚蠢的本質與破壞力》作者卡洛．M．契波拉（CARLO M. CIPOLLA）分享他對於愚蠢的觀察。他形容，人類最大的生存威脅就是「愚蠢」。

蠢人有幾個特性：一、他們人多勢眾。二、他們不理性。三、他們為別人製造問題，但自己也得不到好處，因此拉低整個社會的福祉。

作者認為，我們無從防守愚蠢的侵害，唯一能避免蠢人把社會弄爛的方式，就是不愚蠢的人多努力一些，抵消蠢人造成的損失。關於愚蠢的大哉問，作者也提出了論證嚴謹又妙趣橫生的思考方向：蠢人何以能取得有權有勢的地位？社會、政治和機關權力何以強化蠢人的破壞潛力？蠢人對別人產生危害的關鍵為何——究竟是什麼構成了愚蠢的力量？

讀書不只在於獲取新知識，更在於它能幫助我們保持深度思考，從中不斷修正對世界的認知，對自我的瞭解，繼而獲得真正的成長。「udn好書日」2/25(六)~2/26(日)，電子書、雜誌結帳再打82折，立即到udn讀書吧挑一本電子書：https://udnreading.pse.is/4stdsu