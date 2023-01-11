公視時代生活劇《牛車來去》安心亞苦練道地「台語氣口」

聯合新聞網／ 讀書吧
金鐘導演李岳峰全新力作《牛車來去》(圖／公視、禾豐製作提供)
金鐘導演李岳峰全新力作《牛車來去》(圖／公視、禾豐製作提供)

時代生活劇《牛車來去》由公共電視、中華電信共同出品，金鐘導演李岳峰執導，蘇義雄監製，安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀領銜演出。將於1月14日晚間九點首播。

金鐘導演李岳峰擅長大時代裡小人物命運的刻劃描寫，《牛車來去》描述1943年起，台南農村的佃農、地主等各階層人們，為了養家餬口，在動亂的逆境中互相幫助，努力出頭天的生命歷程，其中安心亞與米可白更演繹出台灣女性的堅毅韌性與深情付出。

《牛車來去》女主角安心亞首次主演全劇，表示是有相當難度的挑戰：「因為台詞中的俚語幾乎是我沒有聽過的台語唸法。」李岳峰導演經常根據拍攝劇情，現場加台詞以更鮮活表現角色間的互動。安心亞一開始面對導演臨時加詞超緊張，最後卻有點被改上癮了。她說：「導演現場加詞時，我發現用寫的已經來不及，就用錄音的方法來背，反覆播放錄音能讓我練熟台語的語氣和唸法。而且每次導演改完台詞後更有溫度，更能幫助我進入角色狀態。」

蔡昌憲曾以李岳峰執導的《苦力》入圍最佳戲劇節目男主角獎。這次牛車來去》更為他量身訂做角色「水蛙發」，個性富有正義感，角色設定十分有趣。蔡昌憲說：「我演出這角色的過程很享受，因為他會做很多事，有很多天馬行空的想法，在時代生活劇中是很特別的角色。」蔡昌憲與安心亞飾演自小父母雙亡的姊弟，一輩子互相扶持。他開玩笑說：「我們應該是最不相像的姊弟吧？因為一個是短腿、一個是長腿。」

《牛車來去》安心亞(右)、蔡昌憲飾演自小父母雙亡的姊弟，一輩子互相扶持(圖／公視、禾豐製作提供)

《牛車來去》故事發生在1943年，貧農阿春（安心亞飾演）為了豐收農作、改善家人生活，答應地主以換取一頭牛的代價借腹生子，為他們傳宗接代，也希望藉此翻轉命運。阿春與牛相依為命，不畏艱難地打拼30個年頭，這段牛車走過的歲月，見證了臺灣經濟奇蹟的發展。劇情充滿對土地、小人物的愛與關懷，展現臺灣特有的人情味。

2023年公視時代生活劇《牛車來去》與您「誠懇做伙，用心交陪」！
1月14日起感動登場
每週六晚間 9點👉公視主頻
每週六晚間10點👉中華電信MOD、Hami Video

為拍攝本劇，劇組做了紮實的戲劇田調，參考許多關於台灣歷史、文學、人文、教育等各類書籍，力求以最貼近民眾的生活劇敘說故事，讓觀眾猶如時光倒反，回到過去的生活場景。老一輩的觀眾可以藉由戲劇憶當年、重溫舊夢；中青世代的族群可以回想兒時時光；而年輕人、小朋友可以認識台灣過去的社會環境與生活型態，也能透過戲劇認識台語的優美。「udn」特別推出延伸書展，一份走進戲劇背景的書單，希望能讓您在看劇輕鬆解壓的同時，得到更多啟發和思考。

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