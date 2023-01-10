【抽禮券】迎新集讚！琅琅悅讀FB邀您按讚

📣只要按讚～就有機會獲得 家樂福禮券📣

⭐活動方式

即日起至2023/1/31(二)，前往【琅琅悅讀FB】點擊粉絲專頁按「讚」圖示👍，即可參加抽獎！

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🎁獎品內容

家樂福500元 電子禮券，共2名。

家樂福200元 電子禮券，共10名。

家樂福100元 電子禮券，共10名。

📣得獎公告



時間：得獎名單將在2023年2月7日(二)前於琅琅悅讀FB貼文公布。

領獎：得獎者請主動於2023/2/14(二)18:00pm前私訊琅琅悅讀FB，回覆個人寄送資料「FB暱稱、真實姓名、聯絡電話、電子禮劵寄送信箱」，逾時視為棄權，不得要求補寄。若未於指定日期以前回傳得獎者之資料或得獎者提供之資料有任何不足者，視為得獎者放棄全部得獎資格及獎項。

⚠注意事項



讀者於本活動所獲得之獎勵恕無法要求退費、轉讓、折現或兌換其他商品，亦且不得轉售，否則視同放棄得獎資格。本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 ebook@udn.com 客服信箱。