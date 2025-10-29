看著兒子幼兒園畢業典禮上，幼兒園特地拍攝、播放的「我的夢想」影片，不禁在心中期待兒子會講出哪一種職業？影片裡的兒子清楚地說出：「垃圾清潔員。」回憶頓時將我拉回他剛上幼兒園時，我也問過他同樣的問題，彼時還不太會表達、最愛看垃圾車值勤的他說：「我要當垃圾！」同樣的職業，少了幾個字，差別可大了，讓我哭笑不得，如今看來他的志向沒變。

迎來九月的小學新生活之前，我帶他挑一樣禮物迎向未來，他仍毫不猶豫地說「要一輛很大的垃圾車」，儘管家裡已有大大小小的玩具垃圾車。玩著新玩具的兒子，一邊跟我說：「以後我當上垃圾清潔員，在車後收垃圾，妳要在前面開車。」

感到錯愕的我回問：「什麼？等你長大到能上班，我還要去幫你開車喔？」兒子不理解地問：「不然誰要開車？」嗯，放心，你會有你的同事的。