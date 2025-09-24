黃珠玉／美髮院是一部檢測儀

美髮院也能是一部檢測儀，檢測一個人的心態。

長年來，我整理頭髮的美髮院在離家騎腳踏車五分鐘的地方。和指定的設計師熟絡後，約好時間，騎上車，落座，聊幾句無關頭髮的，設計師就開始她的任務。幾個月前這間美髮院搬了家，在偏遠的巷道裡，去了新址一次後，我決定在住家附近另尋一間。

第一次走進這間連鎖美髮院，一位年輕男士親切迎我入內，接著轉身看向設計師模樣的女士，接收一句：「先幫她洗頭髮。」現在美髮院洗髮多是舒服地在斜躺椅上洗，洗淨後還會有幾十秒力道恰好的頭部按摩。不過，那天的洗髮過程較不尋常，年輕人不斷說不好意思，我忙著回沒有關係。

那是因為水忽熱忽冷，並要自行機靈不斷閃躲，才能避去灌入耳內的水。終於洗好了，濕髮用毛巾包覆後說可以坐起來了，尚未坐直毛巾便鬆脫，年輕人一急，顧不來語氣：「快快快！再躺下。」重新包覆後，第二次我一坐起就趕緊抱住覆著毛巾的頭，脫口：「很好。」一時也不清楚是起了好念頭，想鼓勵年輕人職場上受挫難免，加油！還是因為毛巾沒有滑落，自己鬆了一口氣。

坐上椅子，我對設計師說，因為第一次來，我說一下大致要求，共三個要點。設計師回說沒有辦法，我是專業設計師，聽我的。我心裡一驚：「啊，怎麼會是這樣？」回的話則是：「喔，好啊。」我的頭髮滴著水，設計師手上的剪刀已貼近，我自覺沒有Second Choice。

剪髮開始進行，對後頸的頭髮我要求不要用推剪的，設計師沒有同意，不過這點我很堅持，所有細胞都賁張出面力爭，設計師才改用剪刀。再美好的時光都會過去，相對地，那帶著情緒起伏的艱難時間終究能來到尾聲。完成最後的吹整，鏡子裡有兩個髮型完全一式的頭，一個自然是我的，另一個是設計師的。「很好看吧！我就說聽我的。」我一直努力釋出的溫和之情已然用罄，默默地站起，到櫃台付錢，騎上我的腳踏車。

回家進門時遇到相熟的鄰居，她沒改平時的直爽：「什麼事情想不開？把頭髮剪成那個樣子。」我自拍傳給幾位好友，她們誠實表示委實太難看，同仇敵愾，同聲數落設計師之後說，髮型對女人太重要，這下妳會煩惱很久了。

我會煩惱很久？其實我想的是，頭髮很快就又長長了，沒什麼大不了；近日天候差，若不想赴朋友的邀約可說剛剪了醜髮不能出門，不會被說不合群或還能得到同情……幾天後去買蒸餃，等候時旁邊湊近一個笑臉：「妳也來買啊？妳看，妳的髮型多美。」是那位設計師。看著和我同一個髮式的對方，我回以微笑時像遇見朋友般地好心情，我於是知道自己沒為新剪的頭髮煩惱。有一老生常談是這麼說，一個人的煩惱從來不是來自事件本身，是由心態帶至。

我接到了美髮院給的一份檢測結果報告。