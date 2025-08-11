託Ｋ幫忙買飲料，遞出百元鈔，得到找回的四枚十元銅板。他笑說還好有機會給出硬幣，不然下班後又要沿路撒錢了。

他貢獻的對象是夾娃娃機，這些店家至今仍蓬勃拓展，在捷運站與辦公室的途中就有幾間。Ｋ會觀察周遭人喜好，夾取合適禮品贈送，不僅收割自信心，也收穫同事們一波波高昂的讚揚，自己桌上也堆滿各式喜好的公仔。

高超技藝來自一次次繳付的學費，而這興趣和雅的先生一樣。她先生任職服務業，下班通常已近午夜時分，即使妻女在家等候，他仍會繞到遊戲間，夾個幾回才返家歇息，他說這有時比睡眠還紓壓。某次過夜旅行，他甚至半夜偷溜出去，於陌生城市搜尋機台，並夾回一隻又一隻可愛的絨毛娃娃。他不敢帶回房，只能塞進後車廂，然後因物品太滿而從袋中爆開。

爆開的還有雅與Ｋ妻子的情緒。雅叨念怎麼可以因夾娃娃而累得未淨身就上床睡。Ｋ的妻子斥責另一半浪費金錢與時間，應該將所有資源傾注於家庭之中。然而旁觀如我們，知道有人的先生因運動而十字韌帶斷裂或肩膀脫臼，導致家事重擔長時間落在另一個人身上，或者報章新聞裡，有些因毒或賭而賠上整個家庭的不幸故事。相較之下，夾娃娃還算是無傷大雅的嗜好。

尤其近來商人們不知是否集體嗅聞到老婆們的憤怒，逐漸在機台裡擺放日用品，洗衣球、衛生紙、沐浴乳，Ｋ開始在進辦公室時雙手拎取這些東西，並分享機台裡的新見聞。「你終於對這個家有點貢獻了。」Ｋ笑言，當他帶著洗衣球回去時，妻子對他這麼說。而這些物品對雅的老公來說也是手到擒來，還可以教女兒如何釣取；雅不阻攔了，靜靜在旁看這對現代版的狩獵中父女。

不要玩物喪志就好，就算胸無大志也沒有關係，小稚同樣很好。在幼稚的遊戲中，感受純真的快樂。

而且叨念歸叨念，入厝時，雅還特地挪出一間房，布置成老公戰利品的展示間。