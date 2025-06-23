黃素華／我難過，但釋懷

孩子從樓上蹬蹬蹬地衝下來，對著我嘶喊：「他怎麼可以這樣？今天是情人節耶！」看著眼淚都快掉下來的她，我上前抱住她的肩：「要說說發生什麼事嗎？」

孩子約略敘述兩人交往的過程，「他追我的時候對我多體貼溫柔，現在說要分手就分手嗎？還選情人節，是故意的嗎？」

關係破裂的悲傷太沉重、太難以用理性消化，我深深體會過失戀最大的傷痛在於「在對方的選擇中失去了自己」──經常會自責是否是自己不夠好，對方才會選擇離開，因著這樣的自我否定落入負面思考，甚至做出報復對方或傷害自己的事。這也是身為母親的焦慮和擔憂，卻要在孩子面前儘量展現陽光的模樣，至於如何幫孩子修復內心創傷，倒束手無策，唯有等待時光淘洗。

無意中聽到孫燕姿的〈我不難過〉，這首歌並不逃避受到傷害的事實，遺憾難過，起初難以面對，直到可以用成熟的方式面對分手。「雖然寂寞／這會是我／最後的寬容……」儘管不捨付出的珍貴感情和青春，但也認清曾經存在的愛情如今已然結束，不責怪自己，了解愛情本就涵蓋了選擇和放手的部分。離開起伏的情緒，相信自己能重新站起來。整首歌訴說失戀的傷心到修復的心理過程，讓人產生「我更成熟了」的悲欣交集、釋懷和驕傲。

我把這首歌傳給孩子，希望她可以從中得到撫慰和理解。畢竟，愛情是人生必學的一門課，得學著練就刀槍雖入，傷口仍能癒合的能力，並且對愛情、對人心多了一份放下的寬容，建立自信和情緒抒發的能力。