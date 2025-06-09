臨老才發覺，有阿美族、卑南族血統，與中國江蘇的淵源，對於從事護理工作的助力可真不少！

遇到來看診的病人為原住民，我便開啟熱情的同胞模式，不只率先表示：「我們是同胞欸！」並在話尾加入標準又快速的彈舌音「的啦」，常把原住民朋友們逗得哈哈大笑。由於我輪廓並不分明，也沒有深邃的雙眸，「認親」當下，他們總會狐疑表示：「欸！妳不像原住民捏！」我便如此回答：「因為我是三族混血啊，混得很兇齁！」再度換來陣陣笑聲。

在我服務的小型社區醫院，患者多為年過六十的長者，不乏外省長輩。當我聽到他們操著濃濃的外省口音，總愛學爸爸在世時的口吻詢問：「您祖籍哪裡呀？」不管答案是江西或浙江，我一概表示：「我們是老鄉！」此時我的口音轉為字腔正圓，雖然學得有些不倫不類，但當長輩們聽到我的父親祖籍江蘇，便感到親切。

「老鄉們」與我熟識之後，喜愛到服務台找我量血壓、閒聊一會兒，我也會想些事由與他們東拉西扯，藉此安撫他們就醫前緊張不安的心情。

年輕時，只曉得儘快執行醫師的醫囑，無法體會躺在病床上病人們的焦慮心情，當然也無從安撫他們。二度就業至今七年多，年齡長了，也經歷至親的病與死，終能知曉如何與家屬及病人交談，更能放下身段做個娛人的老萊子。

也許讀者們會好奇，我既然稱病患為長輩，又自稱是老萊子，那我究竟是多大歲數呢？在醫療院所鬧護理師荒之際，已一腳踏入「長輩」行列的我六十有一，高壓工作並不輕鬆，幸有好長官與同仁相陪，而來院者們不時帶給我許多啟發，期盼護理界的後輩，也能找到持續在崗位上堅持的理由。