劉昭儀／青少年的公民不服從

當孩子愈來愈有主張

關於青少年的人設，無非就是沉默、叛逆、臭臉、彆扭，以及各種無厘頭中二和自以為是。身為第一線從業人員，各位家長加入「青少年受害家屬自救會」了嗎？（並沒有這種組織！）

也許不是每個家長都會像中樂透般，集好集滿所有青少年的青春期症頭，但在孩子轉大人的過程中，家庭成員關係的確會經歷結構性變化。青少年會有愈來愈強烈的聲音與主張，不能輕易撼動，更無法勉為其難地俯首就範；很多時候令人擔心的，其實不是所謂的家長尊嚴受損，而是當青少年在學校或外面的現實世界，還能為所欲為地做自己嗎？

也許我們想得太多，你以為沉默寡言、面無表情的奧少年，在外面一樣很欠揍是吧？殊不知他們碰到麻吉同學、暗戀對象或喜歡的偶像，會瞬間變臉為熱情洋溢、笑臉迎人的花漾少男少女。

當然，外在不過是表象，家長們最關心的，其實是在這個重要階段，青少年的價值觀與態度、個性的養成，會是未來形塑成人的關鍵，更是進入公民社會的素養累積。我覺得家長此時能扮演的積極角色，不再是以下對上的指導或要求，而是成為青少年通往現實世界的橋梁。

社會化家長的左右為難

最近聽到的真實案例，是有人在公共運動場踢足球射門時，強勁的飛踢讓球飛往球門旁的一棵樹，打落不少枝葉，讓球場管理員很困擾，便要求踢球者反省認錯，並保證下次不再犯。而踢球者的反應是，公共空間是開放給所有人使用，並未特別規範樹邊的球門禁止射門，來運動正常操練，並非蓄意破壞，若要處理，應是修正球門的位置，而非處罰踢球者。

上述事主若代入為一般民眾，應該很合理吧？不過，這個案例裡的踢球者不是大人，而是一個在學校球場踢球踢到樹枝，並堅持不肯受罰的青少年。他的媽媽告訴我：「雖然覺得我的小孩沒犯錯，但我也知道那位管事的老師肯定常被踢得光禿禿的那棵樹煩死了！小孩踢完球拍拍屁股就走，還桀驁不馴的不受教……媽媽真是左右為難啊！」

再平常不過的事件中，若雙方皆是成人，當然可以各別主張自身立場。但青少年呢？家長會希望孩子妥協服從？還是希望他據理力爭？如果家長作為孩子進入現實世界的橋梁，不妨先肯定青少年有自己的想法，然後讓他同時換個方向，從管理者的視角理解問題產生的後續，再來討論該如何理性地表達自身看法、爭取權益，並且思考：是否需要表達善意，照顧對方的感受。

有的青少年可能會質疑，為什麼要照顧對方感受？這是不是大人的圓滑與偽善？也有的青少年想要頭過身就過，不聲張、不引人注目，低調消極應付解決。

讓孩子理解，每件小事皆是社會縮影

存在自我主張的青少年，各自有不同的態度，大部分還是過往在家庭中耳濡目染的結果。建議家長此時可以順勢一起討論「程序正義」與「實質正義」的相關議題，帶出在現實社會中，大至國家政策或資源分配，小至個人權益或決定，只要是跟群體的連結，都可能要納入判斷、影響結果的過程。

家長們或許會覺得，孩子的生活小事，有必要這麼無限上綱搞很大嗎？我的經驗是，若要努力讓自己和青少年不被日常瑣事局限或堆疊，從小事中連結到未來進入社會的放大視角，更能吸引急切想轉大人的青少年，打開正向的新視窗後，給他們更大的空間練習思考及落實，不同性格與特質的孩子，才能順勢、順性找到自己的人生定位。

不要小看青少年喔！家長亦步亦趨的指點牽引、耳提面命可以先退駕，試著讓孩子透過成長必然產生的叛逆或質疑形塑自我，練習未來進入成人世界，必要的獨立思考、判斷與執行，因此青少年的「公民不服從」，才能讓家長的傷透腦筋、血壓飆高變得更有意義（不是）！