蔡美馨／鴨舌帽感恩曲

坐公車，已三十歲、外觀高俊乍看如常人的兒子，看到戴鴨舌帽的中年人，屢屢盯著對方的背，或直面不認識的人叫著「拔爸」、「爸比」。

心知有多重障礙的他想念爸爸，但分不清情境虛實，這認錯親又制止不住的不適切行為，總讓我在帶他搭車時，不由得惴惴不安，常是一邊看緊他並說明「不是啊，不是爸比」，一邊穩住身軀不協調的他，拉他挪移他處站立，或改換座位想轉移他的注意力。有時，他迅雷似地掀了別人的帽子，想看爸爸，卻驚擾了對方，儘管我頻頻道歉，但早已驚鬧全車。聽著有人說「怎麼教的嘛，亂來？」、「怎麼回事啊？」、「丟臉，還半路認爹哩！」或扔擲刺人的瞪視……母子倆常為此倉皇急促地下車。

那天，兒子對著那位先生也喊了一長串的「爸比爸比──」。他不僅喊，還往前直竄幾排座椅，在那位先生身畔坐下。我想拉開孩子，未曾謀面的那位先生竟示意我不打緊，他握住兒子的手，對視並輕拍他手背，輕緩地說：「想爸爸齁，爸爸呢？」「爸爸在天上。」「那你坐公車要去哪？」……近二十分鐘的車程間，我們遇見了被體諒並幫忙的，超有感的溫暖。

下車時，孩子大力揮手說再見，他開心極了。這天，如天使般冒出來接納他的那位先生，就是他那老戴著鴨舌帽的爹，那一直開車或坐公車帶他上下學、帶他至台灣及國外各處玩，一直把他當心肝寶貝的愛著的爹。

我含著淚道謝，百感交集。在另一半過世後的這兩年多來，僅有的這一回，這位先生的仁心，讓我不因鴨舌帽事件落淚在路上。