呂家慧／你的Plan B是什麼？

那天，是全家人期待已久、要去台中洲際棒球場看球賽的日子。

前一天晚上，孩子們與我開心地討論著明天下課後要吃什麼、幫他們帶什麼衣服替換、準備了哪些零食，重要的「加油棒」當然也不能少。我們躺在床上開心地聊著，孩子帶著期待的心情入睡。

隔天，孩子們都很早起床，因為晚上的棒球活動讓他們期待時間能走得快一點。一早的積極，也讓媽媽我心情愉悅地開車送孩子上學，一路上有說有笑，討論著支持的球隊與球員。到了校門口，他們不忘提醒：「媽咪，今天要早一點來接我們喔！」

下午的天空變了色，原本的好天氣變臉了，烏雲密布的天空讓我的心情也一起暗沉下來。

心想待會兒接孩子下課，該如何開口對他們說：「今天的棒球賽可能會因為下大雨而取消。」失望的心情只在我心中停留五分鐘，我開始規畫Plan B，思考孩子喜歡什麼，取而代之的B計畫要能勝過棒球賽，如此才能平復孩子的情緒與失落感。

到了學校，孩子一上車，我還來不及說話，女兒先開口說：「媽咪，今天不能去看棒球賽了，對不對？」我問：「妳怎麼知道？」女兒回答：「因為開始下毛毛雨了，今天上自然課時，老師帶我們看天氣氣象圖，今天的下雨機率高達70%。」在一旁的弟弟馬上哭了起來。

我趕緊轉移話題，媽咪有Plan B，你們要聽看看嗎？弟弟收起眼淚問我：「媽咪，什麼是Plan B？」

我告訴他們：「媽咪帶你們去吃你們最愛的餐點當晚餐，另外可以安排看電影或是去書店看書，你們想怎麼安排呢？」姊姊選擇晚餐後到書店看書，由先生陪同。弟弟則選擇看電影，由我陪同。雖然原定計畫沒成行，但最後的B計畫皆大歡喜收尾。孩子也學會規畫Plan B的重要性。

計畫永遠趕不上變化，那就讓自己隨時有Plan B的選擇吧。