映雪／你的讚美，不是讚美

幾年前一次出遊，有對長輩夫妻帶著一位看似與太太差不多年齡的女士同行。幾天下來，大家熟了，才知道那名女士是他們的女兒。團友驚叫連連，紛紛稱讚媽媽保養得宜，跟女兒簡直像姊妹。

那位媽媽笑得非常開心，但女兒私下對我說：「每次聽到這樣的讚美，我只能背後垂淚。因為那些話的另一面就是說，我看起來跟八十多歲的媽媽差不多老。我媽媽雖然不像八十幾歲的人，但也有七十吧？而我，還不到六十歲啊！」

這位女兒平常熱愛園藝，經常待在大太陽下，臉上有著陽光帶來的痕跡，她嘆口氣：「再怎樣為媽媽高興，也無法不為自己嘆氣。」

讚美，是美好的語言，因此大家都很樂意開金口。而第一次有人提醒我要小心使用讚美，是育有一雙孩子的朋友。在我們去看她的第二胎前，她告訴眾人：「我知道你們一來都會稱讚我的寶寶，送她禮物，說她可愛；不過希望你們不要送禮物，誇完寶寶別忘了也稱讚一下我家老大，別讓那孩子以為大家現在只愛妹妹了。」

一位老友也說，她的兩個外孫，一個有模特兒般的身高和五官，另一個卻連一百六十五公分都不到。小時候兄弟很常一起出現，但後來比較矮的弟弟明顯不愛參加家族聚會，因為親戚總是一逕稱讚俊美的哥哥，無視他的感受，甚至還老愛問他：「你一定很羨慕哥哥長得又高又帥吧？」

任何事物都有一體兩面，讚美亦然，而愈了解你的人愈知道如何用讚美傷害你。好比有個朋友的閨蜜最喜歡當她的面說她幸運：「哇，妳好教人羨慕喔，老公六十幾了還像四十歲的帥哥，不像我家老公已經禿頭了，好多人以為我是他的女兒呢！」哎呀，這到底是在讚美誰還是在傷害誰呀？

「我的閨蜜啊，殺人只用讚美。」朋友無奈一笑。因此，在送出美言前，請先「停看想」，自己的讚美是不是讚美？同時別忘了多想一秒，受到讚美者的身旁，是否有其他人會因為這樣的「讚美」而受內傷呢？