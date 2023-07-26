大學畢業後，偶爾繞回母校，受限時間總是匆匆走過。這次規畫的輕旅行，特意安排在木柵住一晚，圖的就是好好回味。

早晨漫步道南橋上，這座走過千百回的灰撲撲石橋，當年夜晚常上演兩小無猜、十八相送，雙方眼裡只有熾熱愛戀，根本無視身旁不斷呼嘯而過的汽機車。如今這座鵲橋變寬，兩旁增設步道，橋畔霓虹燈則是星夜中那抹彩虹，不知橋上是否依然有著不捨分別的牛郎織女。

橋頭轉彎處，一排新綠的小葉欖仁闊氣地自長堤延展到恆光橋，右邊一棟棟高樓起，左邊是整治後一望無際的水岸運動公園，青山綠水盡入眼簾。早期這裡是一片荒煙蔓草，淹水新聞不斷，先生大一那年的端午，洪雨還淹到體育館前的籃球框架，整座校園成為水鄉澤國。不過儘管環境不如今日，青春如我們依然瀟灑坐在長堤上，看著溪畔滿地綠草編織夢想，踩著落日恣意享受年少輕狂。

度過恆光橋開始爬山，終於看到山頂的自強宿舍，至此先生不禁有感而發。當年從宿舍順著今日來時路走到山下的校園，總要三、四十分鐘，所以縱使山頂有百萬夜景，一年後大家還是紛紛搬到校外租屋。

往前看見百年樓和道藩樓，一股親切感流洩而出，這是大學四年上課之處、當時的文學院。說來好笑，學生時期並不認真，常常蹺課發懶，現在卻異常懷念這裡，人生真是奇妙。

下課鐘聲響起，學弟妹紛紛走入風雨走廊，夾雜其中的我們也好似剛下課，準備從這裡轉進醉夢溪堤到餐廳或回女舍，猶如當年。

走著走著，先生突然想起今年是他入學滿四十年，頓時兩人都呆了。四十年是一個不短的量詞，可是我明明記得學生時代只走過一次恆光橋，怎麼再走一次就快四十年？又，徹夜在體育館前排隊選課，或是長堤上大夥兒笑鬧的場景，一切歷歷在目，怎麼已是四十年後？

小時候作文寫光陰似箭日月如梭，心裡其實覺得時間難熬；如今不過一晃眼，嬰兒潮變成α世代，洶湧溪水化成涓涓細流，時光竟是如此不待人，往日情懷只能徒留在午夜夢迴中。