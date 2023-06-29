葉天祥／只為聊聊的同學會

移居美國鳳凰城多年的高中同學回台灣探親，同學們約了要見面。但既未約在繁華的台北信義區餐廳，也未約在台中母校的近旁舊店，而是約在海岸邊的大甲、郭同學的新房。一方面聚會，一方面祝賀他新居落成。

但是，大甲遠在大部分人的活動圈之外，有多少人會到？最後在地有三位同學參加，台中也有三位，桃園來了一人，台北含我有兩人，總共到了九人。這在年輕時是不可能之事，那時事業和家庭兩頭忙，根本無暇他顧。

主人準備了一張長桌和點心，我們就圍著桌子，從上午十點聊到下午，中間接受主人招待，到餐廳吃了中餐。迢迢遠路，就只為了見面聊天。

我們聊美國的生活，也聊ChatGPT的發展，更新同學們的現況，也談已經實現或將要發生的退休生活，更多的話題圍繞在如何保持健康。有人跑步，有人爬山，有人打桌球、羽球，有人練「超慢跑」。我第一次得知這項運動，同學於是當場示範如何一面追劇一面慢跑，表示僅一個月就讓血糖降了下來。

三點多，因主人另有行程，才不捨地結束聚會。我又開車載同學回台北，遇到假日車潮塞了一陣子，卻不以為苦。

我在車上想起前一次的國中同學會，有三十人左右，但其中一位同學缺席。我問大家他為什麼沒來？沒人有答案。後來才得知，就在同學會的前一周，那位同學在自家牙醫診所工作時突然心肌梗塞，倒下去走了。我聽到後震懾於人生無常……雖能了解生命有限，仍無法接受這樣的告別方式，只能好好珍惜每個見面的機會。

下一次，只要我有時間，體力許可，我還是會盡力參加同學會，即使只是見個面，聊聊天。