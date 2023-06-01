藝萱／小小貼紙，承載夢想

日前女兒的學校要舉辦義賣活動，她突發奇想打算製作手工貼紙去賣。理由是，她夢想將來要設計出人人喜歡的可愛公仔，現在必須「開始練習」。

小學三年級就要追夢？太有志氣了，媽媽也要加入！討論後，我們決定去買空白的自黏標籤紙，在圓框內畫上她最喜愛的卡通人物，著色後沿框剪下來就大功告成，製作成本由母女平分。

自此之後，女兒每天利用零碎時間練畫，每畫滿一整張就給我檢查，再討論如何改進。直到擺攤前夕才開始正式製作，拚到深夜。「這張我要畫他們的全家福。」、「這張我想畫他吃大餐。」小腦袋充滿各種奇思妙想，但老實說，畫技只是中等。

老公問我：「如果貼紙一張都賣不出去怎麼辦？」我也不知道，這就是人生。當我懷著忐忑的心情接她放學，她淡淡地說：「都賣完了。」真的？那為什麼看起來不太開心？原來，她的同學帶了全新的貼紙去賣，她的手工貼紙相形見絀、乏人問津。最後只好「跳樓大拍賣」，一張一元才能賣光光。

「那妳覺得這次學到了什麼？」她偏著頭想了想：「下次我要更早、更早準備，畫得更好、更好，然後拿去彩色影印！」

很好，依然志氣滿滿，媽媽下次當然會繼續一起！