幾年前在網路上購買了一盞捕蚊燈，不但「蚊風未喪膽」，蚊子部隊反而變本加厲發起反攻，於是幾天後便將捕蚊燈束之高閣。

原以為捕蚊燈自此在我們的視線中消失，誰知幾周後的傍晚，突然接到一通客服電話，對方先與我核對身分，再詢問是否曾在某某網站訂購一盞捕蚊燈，見我有問必答，她便加重語氣：「妳後來又有在此網站訂購了一批十二萬元的產品，如果要取消，請在今晚十二點前到銀行櫃員機按照我們的指示終止帳戶，不然明天就得從妳帳號中扣款了。」

我莫名其妙地問，既然我並未再次於網站訂購任何產品，當然要取消啊，對方便趁勢鼓吹：「既然是妳誤下訂單，就更應該要儘快終止帳戶喔！」我正猶豫不決，兒子聞聲走過來，斬釘截鐵地說：「媽媽，別聽他們胡扯，這肯定是詐騙集團！」從話術中清醒過來的我，故作輕鬆地轉移話題，聽出對方帶有濃厚的廣東腔，我趁勢改用廣東話與對方聊天，詐騙分子瞬間放鬆警惕，露出其狐狸尾巴。

我趁機告誡對方：「老鄉，請妳不要再用這種電話詐騙手法騙取錢財了，損人利己的事做多了會有因果報應。現在科技執法，不要以為妳從對岸打過來就能瞞天過海，我聽妳聲音還很年輕，不如趁早去找個正當職業謀生吧！」說完便將電話重重地掛了。

後來常聽聞誰誰誰被詐騙而損失錢財，或誤信詐騙電話講買了一大堆無用之物，真希望我那天的語重心長，能使誤入歧途的老鄉懸崖勒馬，回頭是岸。