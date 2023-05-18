婚前，偶爾和先生構築著我們未來的生活該是怎麼樣的。在那個未來的家裡，先生畫上了兩隻小貓、一間嬰兒房，一輛小小的房車；我則在做飯的廚房、追劇的沙發，和我們勾著手一起上班的畫面，著上喜歡的顏色……愉悅的對話倏地陷入沉默，原來在先生的藍圖中，我被擺在相夫教子的位子，他希望我能把重心從工作轉移到家庭，增添彼此相處的時間；而我則希望仍保有獨立空間，不願與社會脫節。

為了婚後我是不是該辭去工作走入家庭，我們有很長時間的磨合，最後取得的共識是，先讓我嘗試職業婦女的角色，倘若當真無法在工作及家庭間取得平衡，再來討論與調整。

婚後，新家在距離我公司一個半小時車程的郊區，每日的通勤時間長達三個小時。為了兼顧理想，剛開始我仍堅持每日開伙，但起早趕晚的工作模式，加上舟車勞頓，嚴重影響了家庭生活與氣氛，也壓得我幾乎喘不過氣。

某日加班至深夜，已經沒有可接駁回家的公車，先生擔心又心疼地到車站接我，回家的路上，我想起了當初一起勾勒的未來。雖然先生不曾再提起，我卻歉疚不已，萌生了調職的想法。努力了近八個月，我成功調至離家近一點且不用每天加班的單位；現在的我們可以牽著手出門，下了班就約在車站一起回家，生活和工作品質都提升不少。

仔細想想，生活並非是非題，價值觀不同的兩個人，也並不一定要犧牲哪一方，如果繞點路就能一起抵達，不也是很好的選項。