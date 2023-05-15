年年造訪士林官邸鬱金香展，見識過周末狂潮後，為避開人群，特地請假，於平日下午抵達展場。

或許因為天氣放晴，儘管是上班日，遊客依然絡繹不絕。今年布置主題為「遇見愛」，園區栽植十三萬株日本及荷蘭鬱金香，構築出一片花海。並在其中穿插大顆鮮紅愛心氣球與巨型夢幻泡泡，不只成了拍照熱點，也營造出充滿愛的浪漫氛圍。

然而相較假日多為年輕情侶或父母推拉嬰兒車出遊，我發現這時段遊客呈現另一番風景。目光所及大多為中老年人，有真正的「老」夫牽著「老」妻，展現鶼鰈情深的好感情；抑或是頭髮灰白的男子推著髮絲如雪的女人，並親暱喊聲媽咪，然後耐心教導坐在輪椅上的長者如何操作智慧型手機，拍攝眼前美麗的花卉。輪椅族遍布整個展區，而耳邊傳來的話題也迥異周休時的賞花族群。

由於是獨自遊逛，我聽見前方阿姨們談論著是否簽署摯親的放棄急救同意書；也聽聞六旬左右的男女，應該是各自結束了自己婚姻，分享活到這個年歲，彼此對感情的看法，而包容卻不要淪落到容忍是他們一致觀點。行動自主的人組團遊玩絕對比陪伴老人遊逛省事，一個人說走就走的隨興也比呼朋引伴來得輕便。可是當人生來到中年，生老病死興衰無常，相信都經歷過一些；行至老年，髮枯齒搖，體衰力薄如影隨形，在這些不容易度過的時刻，有花可以賞，有兒孫友朋扶持共走一段路，即使前方布滿荊棘，說笑之間，路好像就沒有那麼難走了。

踅逛一趟花展，滋養我的不只是繽紛植物，同時遇見了他人可貴的親情與沐浴在人生智慧之間，更觸動了我曾與家人朋友來此賞花的回憶。下次再訪之際，我決定先探問親朋好友是否願意一同前來。