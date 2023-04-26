Shalala／熟女就熟女，有什麼關係

那天，乘坐日本國鐵（JR）電車，在站內看到「大人の休日倶楽部」的廣告看板似乎寫了一些購票優惠，好奇走近細看，底下一排小字寫著，加入會員的基本資格是必須年滿五十歲。

啊！時光飛逝，一晃眼我從初入職場的青春無敵，變成「50代」的銀髮族群了。

儘管我很年輕就開始極力追求養生，延緩了一點老化速度，進入五十歲後，還是難免有輕微的老花眼，悉心養護的飄逸長髮，翻開內側也出現了零星白髮。

最近幾年，和同年齡層的女生朋友聊天，更常聽到她們說身體的不舒服是因為更年期。不過，在我的觀念中，更年期相對青春期，只是人生的一個階段，青春期不是病，更年期同樣也不該是一種病吧？就像《黃帝內經》第一篇提到：「二七十四天癸至，七七四九天癸竭」，二七說的是十四歲，天癸至說的是月經來；七七說的是四十九歲，天癸竭說的是月經竭盡、結束的意思。

這些都是人體自然而然的變化，沒什麼好奇怪，跟花開花落是一樣的道理。青春期身體發育的不舒服，大家不是靜靜地等待它過去嗎？更年期當然也是，耐心等待身體找出新平衡，不舒服的症狀就過去了。若無特殊嚴重症狀得求助醫療，可以試著放下過多的焦慮與不安。

我始終認為，上了年紀，更應該要維持良好的飲食習慣和生活作息，同時積極追求新知，學無止境。日積月累，整個人自然由內而外散發出健康神采和智慧優雅的魅力，我們真的無須害怕說出實際年齡。

歲月真的不饒人嗎？當在外老是被叫阿姨或Aunty，你會不會心生唏噓？我不會，因為我知道，沒人可以永遠年輕。我就很欣賞港星鍾楚紅的自在老去，她證明了，女人儘管老了還是可以很有魅力。智慧的美麗不必用少女服飾裝年輕，當然更不依賴醫美整型，我喜歡自在優雅的老去，欣然接受每個階段的自己。熟女就熟女，有什麼關係！