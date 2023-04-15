王蘭芬／謝謝你曾經愛我

聯合報／ 王蘭芬
謝謝你曾經愛我。圖／陳佳蕙
謝謝你曾經愛我。圖／陳佳蕙

大學時好喜歡滾石女歌手的歌，到現在還時時哼著，那天突然發現唱了幾十年、潘越雲〈謝謝你曾經愛我〉歌詞竟然是記漏不全的，決定上網來學正確版。

某個時間流行的某首歌是我的愛情記憶抽屜，國中暗戀田徑隊隊長，背景音樂是當時最紅的林慧萍〈戒痕〉，即使已經過了四十年，只要聽到，「啊啊啊，這美麗的痕跡──」仍會忍不住想起那小小年紀就意外過世的帥氣隊長曾有過的笑容，以及十四歲夏天的風。

高中時學長偷偷牽起我的手，信裡抄寫的歌詞是李壽全〈張三的歌〉，「我要帶你到處去飛翔，走遍世界各地去觀賞……」

打開〈第一支舞〉，飄出楊海薇高亢、而周秉均溫暖的歌聲對唱，大學就是要盡情參加舞會跟戀愛啊。同樣是男女對唱的抽屜，高明駿與陳艾湄的〈誰說我不在乎〉，記住的是慘痛無比的失戀，「昨天的你變得好模糊，難道只為了一封信。」

多少個夜晚，獨自漫步在台北街頭，記錄下那每一步每滴眼淚的是萬芳的〈桂花釀〉〈猜心〉；誰也想不到，新男友是個吉他高手，於是開始常跑民歌西餐廳，必點歌曲當然是凡人二重唱的〈我要用什麼方式留你〉，和張宇的〈用心良苦〉

直到前幾天打開YouTube找到〈謝謝你曾經愛我〉時，才發現原來當年MV拍攝時是以父女關係來呈現的。看著黑白影像中爸爸抱起飛奔過來的小女兒，眼前的一切變得模糊，是啊，以前以為的失戀之苦，哪裡有歷經歲月後回頭一看的失怙之痛來得深刻入骨呢。

記憶抽屜的標籤隨著歌聲幻變更動，五十多歲的我曾那麼喜歡的歌曲們，如今帶給我的更多是對親情的感傷：謝謝爸爸曾經那麼愛我們，從來就沒冷過，因為有你在我身後，對不起我沒有帶你走遍世界各地去觀賞，以前忘了告訴你，最愛的是你，現在想起來，爸爸，我最愛的是你……

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