王基倫／一個人的籃球

疫情肆虐三年，幾乎不能外出遊玩。餐廳禁止內用，學校球場也關閉，凡是五人以上的小群聚都被禁止。也因此，住家附近山坡上的小籃球場被野放在那裡，沒有人理它，高個兒的籃球架兀自孤伶伶地站立著。

現在解封了，開始傳來人們的叫喊聲，夾雜著運球、跑步、打板的聲音，那是兩三位青少年在球場上奔跑，忽然間，他們讓周遭的草木都活了起來。

我覷準了時間，趁沒人玩的時候，也去打一會兒籃球。畢竟有把年紀了，沒法跟少年郎玩鬥牛，只能一個人玩滿江紅。

你有聽過這個遊戲嗎？這是投籃的遊戲。站在罰球線上，第一球投進得五分，很補。不管球進不進，馬上衝到籃框下接球。球落地後，立刻接起來續投，第二球投進得三分，接著立刻接球、不能讓球落地，再投進一球得兩分。每趟小賺個三兩分，也不無小補。途中沒接到球，就不能繼續玩，重新站到罰球圈去。

這天我一個人投滿了一百零一分，耗時三十分鐘。太久沒投籃了，不但失去了準頭，一個人來來回回跑去撿球，氣喘吁吁，回家後大腿還痠痛了好久。問自己怎麼這麼遜呀？想來是平常散步走路、騎腳車，這些活動都太輕鬆了；稍微累一點，隨時就地休息，其實沒用到大腿的肌肉力量。幾天後我再去投籃，大腿不疼了，換成肩膀與手臂肌肉疼，原來整天坐在電腦桌前用功，也是有代價的。再投上幾天籃球，什麼地方都不疼了。

滿江紅的滿分可以自訂，但都是二十一、五十一、一百零一……的奇數，考驗球友不能只靠罰球命中，還要在不同的接球位置下，思考如何拿捏角度進球。有時候我第一球投進了，好高興！籃球不偏不倚從球網正中間滑落下來，等我接起球時，正是站在籃網下。天啊！只能勾射，就算來個拋物線也很難進球吧？

玩滿江紅的好處是自由自在，不必找人陪伴，也不必在球場上你爭我奪，互相衝撞；沒有非贏不可的競爭心，也就少了許多火藥味。更重要的是學會定下心來，瞄準，再投！累積分數不難，尤其多玩幾次後，愈來愈有準頭。這項運動適合我這把老骨頭又不能忘情打籃球的人來玩。

不過，為了增強體力，我給自己訂下規矩，從投滿一百零一分開始，每回來玩就再加十分，分數愈加愈多，我也跟著汗流浹背，溼透衣衫，愈來愈吃不消了。我能投到幾分呢？現在是兩百五十一分，未來我也不知道，等著瞧囉！