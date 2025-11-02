余欣怡／玉嫂的育兒日記

每年四月，海面上開始出現一些頭白白、身體像土豪金混銀灰色的小傢伙，那是剛出生的花紋海豚寶寶。牠們是媽媽歷經約十二個月懷胎後的寶貝，也可以說是去年夏天「搶親活動」的甜蜜結晶。一年一度的花紋嫩嬰出生季，正式展開。

獨一無二的「紋身」

這些剛出生的小海豚，游泳技術還很不成熟，大多緊跟在媽媽的背鰭附近，靠著媽媽前行的水流節省體力。牠們常常突然竄出水面換氣，動作不甚協調，像是神經系統還沒跟上肢體發育。但看著牠們粉粉嫩嫩的小臉，怎麼看都只有一個字：萌。

在海上觀察花紋海豚時，最先吸引目光的，往往是那些滿身白色斑紋、體型壯碩的成年個體。除了欣賞牠們身上如刺青般獨一無二的「紋身」，也總會忍不住多看幾眼，試著辨認是不是哪位熟悉的老朋友回來了。接下來會特別注意的，是身上帶有特殊傷痕的個體，例如被「達摩鯊」咬出的鮮紅圈痕，或是其他明顯的創傷與疤痕。

2016年夏季的某一天，鯨豚調查員在花蓮沿岸觀察到一群花紋海豚媽媽帶著寶寶，艱難地逆著洋流往南游動。那時，有一隻背鰭斷裂的母海豚特別醒目。抓準時機在牠浮出水面的瞬間拍下背鰭特寫，再透過相機螢幕放大觀察。傷口凹凸不平，看來並非人為切割造成的平整斷面，而是自然形成的傷口，已經癒合。

跟著觀察了一段時間，發現牠與寶寶的互動如同群中其他母子對，緊緊相依。然而不同的是，其他四對媽媽與寶寶游得非常緊密，像是一個緊湊的小隊，這對斷背鰭的母子，卻總是稍微游在旁邊一點，像是與隊伍保持著一點距離。

同行的志工問：「海豚背鰭受傷，會有什麼影響嗎？」

「背鰭其實不是游泳的主要動力來源，也不影響呼吸或覓食等基本生存能力。很多野外個體即使背鰭嚴重受損，照樣可以正常生活。不過，在高速移動時，可能會影響平衡，或者喪失一些散熱的功能。」

牠背鰭另一側的火焰狀斑紋，看起來格外眼熟。打開歷年建立的花紋海豚背鰭資料庫，開始一張一張翻找。開啟一個又一個原始照片資料夾，花了整整兩天的時間，終於在最早期的紀錄裡找到牠，原來早在2010年之前就與牠見過面。那時，牠的背鰭已經受損，但因為傷痕特徵不明顯，照片也不夠清晰，黑潮夥伴並未將牠正式編號列入個體資料庫，只保留在原始的影像群中。

這一次，我們決定幫牠取個名字，叫牠──玉嫂。

背鰭斷掉的花紋海豚媽媽玉嫂。圖／黑潮海洋文教基金會提供

緣分並未就此結束

在長期追蹤花紋海豚群體的研究中，亞速群島的「亞特蘭提斯之星基金會」就發現成年雄性的海豚追蹤成效比較穩定，即使身上花紋年年都有些微改變，但紋路變化程度沒有雌性大，所以還是能夠準確辨識出同一隻雄性個體。在台灣花蓮與台東海域，黑潮夥伴的觀察也有類似情況。不少雌性海豚體色偏深、紋路變化大，正處於花紋逐年累積的階段，後續辨識的難度相對高。也因此，當我們2016年遇見花紋海豚媽媽玉嫂與牠的寶寶時，其實並沒有預期能再見到牠。當時只以為是一場美好的海上邂逅。沒想到，緣分並未就此結束。

2021年八月，無意間在台東成功的賞鯨船「晉領號」臉書專頁上，赫然看到一張熟悉的花紋海豚身影──是玉嫂！而且，牠的身邊又多了一隻小寶寶。看到牠平安無事，已經令人非常欣慰，得知牠又成功孕育下一胎，簡直是喜上加喜。野外環境對鯨豚來說極其嚴苛，尤其是哺乳類動物，若能穩定懷孕、成功育幼，代表牠所處的環境仍保有一定的安全與資源。

黑潮根據二十年來的觀察紀錄，發現花紋海豚媽媽與寶寶的育幼群，經常出現在比較靠近岸邊、水深較淺的區域。這些地方的海流相對平穩，對於游泳能力尚未成熟的小海豚來說，是比較省力，也比較安全的環境。而且淺水域也較少出現大型鯊魚等掠食者，降低了幼豚的生存風險。這代表海豚媽媽會選擇「適合育兒」的地方，而不是隨便在哪裡都可以生養。同樣的結果在大西洋中，亞特蘭提斯之星基金會Karin Hartman博士花了六年觀察花紋海豚的行為，也發現媽媽與新生寶寶不會在海域的任何地點隨意出現，而是有自己的「育嬰房」，選擇靠近岸邊、水比較淺的海域，還有豐富的魷魚可以吃。對剛當媽媽的海豚來說，這些條件讓牠們能更安全地照顧寶寶，同時保有進食的能量來哺乳。

海豚也會「一打三」

成年花紋海豚可以潛入五百公尺深的水中，每次深潛的時間大約是七到十分鐘，在黑漆漆的深海尋找及捕捉魷魚飽腹。但對帶著寶寶的海豚媽媽來說，牠們必須在覓食與育幼之間找到平衡，因為新生的小海豚還無法潛到那麼深，也無法長時間留在水下，只能待在海面等媽媽回來，獨自待在海面會有很多危險。在海上觀察時，曾多次見到花紋海豚有類似抹香鯨的育幼行為：有一隻成體海豚（可能是阿姨或姊姊），同時照顧三隻留在海面的幼豚。「一打三」的共同育幼畫面，讓人對花紋海豚社群中的分工與合作感到由衷敬佩。

根據牙齒中的穩定同位素分析與其他研究，花紋海豚寶寶通常要兩到三歲才會斷奶，在那之前，媽媽得全天候照顧寶寶，直到開始學著捕食魷魚、逐步脫離「媽寶」生活，媽媽才能再受孕與懷胎。因此，花紋海豚的整個生育寶寶的周期相當長，一輩子能夠成功撫養的寶寶數量有限，也許只有寥寥幾隻而已。每一隻順利長大的寶寶，都是極其珍貴的生命。生育與覓食，是野生動物生存最基本的兩個條件。若希望鯨豚族群能夠延續，為海豚媽媽提供一個安全、穩定的育幼環境，應該成為保育工作的優先要務。畢竟，若花紋海豚也出現少子化與群體老年化，將會是難以逆轉的族群危機。

玉嫂是黑潮夥伴認識花紋海豚媽媽的起點，幾年後，也在海上再次遇見另一位熟面孔──拉鍊，牠身邊居然也帶著一隻小寶寶。雖然是透過牠們身上獨特的傷疤進行長期辨識與追蹤，但每當看見這些傷痕，也不免為牠們捏一把冷汗。海豚的「產房」與「月子中心」，藏身於變化莫測的大海之中，其實充滿風險。

每次帶賞鯨船解說，在離開海豚群體之前，總會請船上的朋友們一起揮揮手，向海豚道別，也向牠們致意，感謝今天與我們共游的美好時光，並誠摯祝福：多子、多孫、多福氣。

