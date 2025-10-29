儀子／髮廊絕對是民生必需

帶孩子旅居海外，理髮是高消費。女孩可以短暫地放任，只要自己稍微修整瀏海，但男孩卻完全不是那麼回事，一旦時間拉得太長，就會有放蕩不羈的時尚造型。要找到價格合理又適合東方頭型的理髮師，頗有難度。

會不會下一刻他拳頭就硬起來？

男孩們先試了商場裡的快剪，價格跟剪髮氣氛可真是令人不快。每人四十五澳（約台幣九百元）付費後抽號碼牌，兒子排到一位東南亞理髮師，把他的後腦勺剪成大四方的阿哥哥頭。與她溝通，希望後面能推上去短一些，最終調整成比較接近原來的髮型，但對方很不悅地表示剪髮前就應溝通好，再調整等於剪兩次，很浪費她的時間。也是，快剪就是拼時間的概念，澳洲人工費用高，花兩倍的時間剪一顆頭，效益太低。

為了物色更經濟的理髮師，我經常勘查理髮店，發現一間可以中文溝通的家庭理髮，但讓人垂涎的不是說中文，而是剪一次十五澳（約台幣三百元）。走進店裡我開始忐忑不安，都是刺龍刺鳳的年輕華人男性理髮師，口音很重，不容易聽懂。負責我們的那位一開口，我總不自覺立正站好、心生畏懼，還腦補著：「會不會下一刻他拳頭就硬起來？」

不過，有過快剪店吵架經驗，這次我很專業地秀出之前兒子在台灣剪好的照片，理髮師馬上十分理解地剪出完美頭型，也將邊邊角角的雜毛修整乾淨，很令人滿意。待兒子剪完，我斗膽地問：「女孩只剪瀏海要多少錢呢？」他盯著我半晌，以為他會接著大吼：「牆上不是寫著女生剪髮二十澳！」他卻是與外型反差極大地好聲好氣說：「五澳吧！」我立刻拉女兒坐上理髮椅，深怕他反悔。雖只是五澳，理髮師也不馬虎，反覆修了數次，直到滿意才一邊看著女兒一邊中英文夾雜地說：「這樣就beautiful了。」尾聲居然露出喜感。

二十澳讓兒子、女兒都乾淨俐落許多，只是理髮過程比較粗魯，會一直用力推頭。那天早上我才不小心拉女兒耳朵太大力，她氣到疑似要對我出手反制，剪完頭髮我對她說：「剛剛理髮師一直『兔』你的頭，我真的很怕你『巴』他手。」

「他感覺是『8+9』，我還是忍忍。」看來，我也應該去刺一下龍鳳。

「跟媽媽好像」的美是哪種美？

不只是小孩需要處理頭髮，對我這個媽媽而言，什麼都可以忍，白髮卻像眼中釘，極其刺眼。剛開始還住在B&B時，到處閒晃比價，找到一家澳洲當地的髮廊，剪髮、燙髮費用皆是台灣的兩、三倍，唯獨染髮價格差不多，趕緊點開網址預約，嘗試首次的澳洲髮廊染髮。

第一次先生陪著我，等店員送上咖啡、餅乾，確認服務內容後，他因為還有一個遠端會議需要先回住處，就在離開前對著年輕的設計師說：「I will leave her here.」那口吻有點像是「我把她交給你了」。設計師藏不住嘴角笑意地目送先生離開，然後轉頭看看我，仍無法收住笑意。對看半晌，我似乎得說些什麼：「I know, just like a daddy.」（我知道，就像是爸爸。）這次設計師不忍了，跟我一起放聲大笑。

等待白髮變黑髮的期間，我後方有一名奶奶正給另一名設計師燙髮，快燙好時，奶奶的朋友出現了。她一推門進來就驚呼：「Oh! You are so beautiful... just like my mum.」（噢，你好美啊，跟我媽媽好像。）

我跟我的設計師同時笑出來，奶奶稱讚了對方卻說像自己的媽媽，到底是覺得漂亮還是不漂亮呢？幾周後，我的英文課剛巧上到有關時尚的內容，老師提到，如果有人覺得你的穿著很不搭、不好看，在英文裡面比較詼諧的說法是：「You are like my mum.」澳式風格就是在說負向詞之前，先說正向詞，例如要拒絕的時候就會說：「Yes, no.」跟澳洲人聊天一定要聽到最後，最後那個才是真正的意思。

這裡的設計師流動率很高，下次再去，原本的設計師已離職了，換了一位很像金凱瑞的設計師。好吧！我知道我能說出這個藝人，就是洩漏了年紀。留著性感落腮鬍的金凱瑞是個非常溫柔的人，每次吹整完成都會彎腰在我頭的高度，注視著鏡子裡的我說：「You are so beautiful!」

然而，每一次我都很害怕，怕他會接下去講那句殺傷力極大的恐怖句子。慶幸的是，截至目前為止，帶有紳士風度的金凱瑞先生，一直維持住我身為媽媽的尊嚴。