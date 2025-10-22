賴琬蓉／我的銀樓巡迴之旅

工作後，途經老家附近銀樓，臨時起意買了枚金戒，但鮮少配戴。我鍾情工藝精緻的K金飾品，只是一段時間就得保養。為了一勞永逸，我搜尋做工細膩的黃金製品，店家推薦以舊換新，於是我將金戒置入磅秤。這一秤不得了，秤出了我的發財夢，現值相較十年前竟已翻倍，一場銀樓巡迴之旅於焉展開。

店家以燈光門鎖分為兩類

金飾技藝翻陳出新，許多商品不再土俗，為了兼顧實用與保值，我以飾金為目標，居住區、工作地、訪友旅遊時，只要途經銀樓，我都會進去遊逛。店家以燈光與門鎖分兩大類，有的僅留櫃台主燈，其餘暗燈鎖門，待敲門入內，店主才一盞盞點亮黃光，古墓般氛圍因顧客到來瞬間「蓬蓽生輝」，玻璃窗內沉睡珠寶被喚醒，恢復耀眼身姿。但當我邁步離開，無須回身，便能感受燈源刷刷刷熄滅，空間復歸黯淡。這類店家展品多為舊款，好點的與品牌合作拉高可看度，或買碎金不收工資，報價相對實惠。

第二種則截然相反，未鎖大門，店內各角度頂光側光密集分布恆亮，光彩璀璨，彷彿置身豪邸。裡面樣式繁多，做工精湛時尚，另有純金打製的流行公仔或精巧物件，魯夫的海盜船、表情各異的Labubu等，讓人驚呼連連。不過這些產品當然工錢不菲，且黃金延展度高，有時狀似具分量感的金蛋，由於空心關係，工資竟比本體價格還高昂。但離開雙北，往中南部探訪，或遠離交通要道的店家，通常能看見更漂亮牌價。

我癡迷於亮閃閃的耳環、細鍊、小元寶，吹糖般於書桌上，吹出一角小金庫來打造甜蜜幻夢。會讓我埋單的闆娘大多有套住人的金句，諸如穿金戴銀更能招來貴人與福氣，或與我暢聊經商之道，甚至人生。她們會用豐潤掌心誠懇握住我的手，邀約一起旅遊賞畫。這些長輩衣品極佳，氣場安泰自在，讓我不自覺掏出皮夾結帳，希冀能追尋前人腳步，奔赴明亮未來。其中印象最深的提醒是金與金疊搭沒問題，但若與銅鐵摩擦則會造成黃金損耗。哲理般話語含金量超高，講的豈止是搭配，更像處世箴言。

「真」是雙方共同的信仰

然而有趣的銀樓之旅也曾閃現暗影，像販售無版權仿品的店家，少東自豪自家一公克金豆均一價，但當詢問保卡記載重量是否為兩分七，卻見其目光閃爍陳述差不多，一再追問才證實是兩分五。數字看似接近，實則相差幾百元。也有闆娘述說因相信客人而直截收購舊金，卻在鎔鑄時發現被假金換真錢。事實上客人也害怕真心換假金，99與999，995與999的差異，肉眼無法辨別，只能信任商家開出的保卡。

買或賣，「真」是雙方共同的信仰。偏偏黃金與人心一樣幽微，往往火煉才能得知是否純粹。

近年在戰爭與川普助攻下，金價持續飆升。望向屢創新高的牌價，我卻日漸心如止水。因為冷靜估量，發現買賣間扣掉工錢、損耗、價差、稅金、利息，小蝦米般的母金根本無法獲利。且兌現的那天，發財夢便將徹底宣告終結。

可是我依然在前去銀樓的路上，愛沉浸於黃澄澄的夢境之中，儘管被丈夫笑稱已達走火入魔程度。過程中，我淘金般淘洗一段段過去，省思內心想藉黃金填補的黑洞究竟為何。我憶起兒時曾陪母親變賣金飾籌措房貸，大人討價還價時的空氣，濃稠得幾乎讓我窒息，也種下對金錢的稀缺感。幸好畢業不久即考上正式教職，我踏進同間店，俐落購入金戒，將自己翻轉成消費者角色，許是潛意識想覆疊昔日記憶。

認知到此事的我不再因擔憂匱乏，而想囤金攢錢，因我已有能力站在欣賞角度，讚嘆藝術品般的現代金飾，並挑選可負擔的購置收藏，甚至回送母親。一趟趟巡迴之旅讓我看清比黃金更珍貴的，就是一路護持我成長的家人。能發現這個寶藏般的事實，令我饞涎欲滴的發財夢，也算真的實現啦。