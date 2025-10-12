畢珍麗／煮自己的日子

這題目感覺有點殘忍，其實是夏天進廚房掌勺。夏天在瓦斯爐前啪啪扭著開關，就是燃煮自己的開始。

公車前座兩位中年婦女，聊著天熱不知道煮什麼，一位說乾脆買便當，另一個聲音說：「現在便當都漲價了，我家四個人，一餐得花好幾百，我先生又挑嘴……」雖是同社區的人，但並不熟識，不好意思搭話，心裡卻癢得要命，好幾次想接話。擔心讓人說我竊聽，只得管著嘴，按捺住衝動。

近幾年天氣真是愈來愈不客氣，尤其是夏天。我住的地方是山區，海拔約二百五十五公尺。從前夏天舒爽得很，二十多年來都不需安裝冷氣，即便在瓦斯爐旁舞弄鍋鏟，也毫無殺傷力。

今年僅備菜就已經滿身大汗，電風扇呼呼賣力猛轉，我的體溫依舊居高不下。等開瓦斯爐時，那真有引火上身的錯覺。拿條毛巾打濕搭在脖子上降溫，是最早的自救方案。

我也曾想過乾脆買現成的，但住在山區出門得搭公車，一想到正午的太陽，很難不心生畏懼。或許偶爾買一次便當，但哪能天天呢？就這個理由，只得繼續犧牲奉獻自己。

有時雙爐齊發，一個燉湯一個炒菜，看著湯鍋冒出的熱氣，真有種自討苦吃之感。

原本煮飯必備的圍裙，這個季節根本想不到它。脖子上的毛巾已經升溫了，再搓洗打濕重新圍上。接著換上超迷你短裙，勉強遮遮臀部，露出兩條肌肉鬆垮的腿──只要能涼爽舒適些，形象此時是不需計較的。

煮完午餐，說好聽是香汗淋漓，實則油氣沖天，若無沐浴更衣，那就真應了食不下咽的成語啦。想想那頓冒著焚身情緒翻炒的菜肴，終究還是得到食客最高禮遇，也算不枉此生喔。

人在困境，總得找些法子脫困。近日發明將熬好的湯頭，分成單次分量冷凍，每次取一份加些時蔬，這可以先烹煮好，待中飯用餐時已經溫涼，一口湯下肚直接趕走大半暑氣。酷愛熱食的我，此刻心甘情願地徹底投降。

後來又想出將湯料換成雪菜或番茄，竹筍或榨菜等加上肉絲，先製作成各式湯品放涼。等用餐時才煮麵條，加入冷湯裡。端著雪菜肉絲冷湯麵上桌，嘴角會自然彎起來。

豇豆竹筍盛產時，還嘗到了最新開發的涼粥。將肉、香菇、竹筍、豇豆切丁炒好，和米飯加高湯燴煮。上午十點多煮好，十二點開吃，粥已溫涼，喝在口裡趕走滿滿火氣。

那些帶著湯湯水水的新發明，增添不少成就感。也暗自跟高漲的氣溫說：「怎麼樣？我還行吧？」

七月底撕下月曆，瞧見新的月分上「立秋」二字，真好呀，終於快熬過酷暑。