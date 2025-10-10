陳祖安／姊看的是回憶

台灣職籃即將開打，兩聯盟搞了半天還是沒能正式合併，球隊已經換到我搞不清楚了。初老就是記憶效力愈發短期，不過舊事總記得明明白白，關於籃球，姊想來段白首宮女話當年。

今年世壯運期間，我因為退役籃球名將陳信安有參加，而去看了男籃頂級組賽事。有四支隊伍報名，預賽共進行三場，我選擇觀看周日第二場，沒想到在球場上遍尋不著他的身影，才發現他穿著便服坐在場邊，本場休戰。不死心的我又在第三場報到，他還是沒上場，看新聞才知道他有舊傷，總教練讓他上一休二，我偏偏就是挑了那「休二」。和朋友聊及此事，他問我如此積極連跑兩天，是陳信安的球迷嗎？其實我是也不是。

我從台灣職棒開始迷上運動，沒有賽事的空檔就看籃球，當時的職籃叫CBA（中華職業籃球聯盟，Chinese Basketball Alliance）。陳信安年紀比我小，所以我著迷籃球的年代，他和他所屬的「黃金世代」還沒到來，後來我走向國際狂追NBA，愛Kobe愛到天荒地老，對國內賽事關心度降低。不過對我來說，陳信安就是台灣籃球的GOAT（Greatest Of All Time），所以是敬佩而不是迷。陳信安是台灣曾經最接近NBA的球員（林書豪是美國人不算），他在2002年曾參加NBA熱身賽，之後連續三年都有機會赴美測試，可惜後來因傷提前退出NBA沙加緬度國王隊訓練營；他和林志傑、田壘、曾文鼎等人開創的黃金世代，也帶給球迷們無數美好記憶。

連兩場撲空我不是太在意，因為沒有多迷陳信安，想看到他上場可以說是我的藉口，我留戀的實則是比賽場館。本組賽事在輔大中美堂舉行，曾是我學生時期偶會造訪之地。我是看得懂球賽、很愛賽事張力的本質迷，不過年輕時，也是會追球星的花癡級迷妹，一心想嫁給運動員。當年和同學追到某日驚覺，我們喜愛的球星多半早已成家立業，難不成要當小三等對方離婚？於是我們開發出追基層運動員的做法，主攻年紀相仿的體育系學生，好好栽培「明日之尪」。這些球員在基層也多半小有名氣，不少人是國家代表隊成員，我們自認相當有遠見。

輔大中美堂是我們會堵籃球員的常見選項，當時真的看到許多後來的球星，不過我是個I人，敢做的就只是一直在這些地方出沒，讓對方重覆看見自己而已，錯失無數可以上前攀談、進一步認識的機會，策略正確但執行力欠佳，最後當然沒能嫁作球員婦。如今和熱愛運動的非運動員先生，帶著女兒來到曾經的追星之地，看著場邊應該是來看真明星（陳信安所屬的Bully mother bbq隊有幾位藝人）的年輕女生尖叫模樣，彷彿和過去的自己交疊了。真懷念那段獵尪時光，所以想要再來一場，不是單純為了看陳信安和籃球賽，姊看的是青春回憶殺啊。