林逸欣／半成品，不一定是廢品

你家裡一定也住著幾位「角落生物」：織到一半的圍巾、串了幾顆珠珠的手環、畫不到半頁的著色本，或是刮了一小角就被冷落的刮畫。這些作品曾在一時興起的感動下誕生，卻也在各種理由下被放進抽屜深處，靜靜地等待「下一次有空再完成」的明天——這一等，就是好多年。

我們曾以為自己是個愛畫畫、愛編織、有耐心的人；但現實是，忙碌的生活中，分心太易，恆心太難。有趣的是，在GC贈物網上，這些半成品竟然一一找到了接力的主人，讓我們意外見證了「半途而廢，也可以被完成」的魔法。

號稱可以紓壓的著色本

有位會員分享了一堆小時候編的幸運手環，說道：「都沒有收尾，現在也忘記怎麼弄了。最右邊是一個編到一半沒有未來的作品，希望有人可以帶它回家重生。」沒編完的手環，命運大多免不了淪為垃圾桶裡的「廢材」，但遇到伯樂的話，卻有機會成為好看又實用的飾品！

另一個更是經典。那是一條橘紅色織到一半的圍巾，兩根木頭棒針還牢牢地卡在上頭，贈送者哭笑不得地表示：「幾年前織到一半的圍巾，放回袋子裡忘記了，如今再看到，我已經忘記怎麼打圍巾了。也不敢將棒針拆下來，生怕整條散掉。物品按照此刻的狀態贈送，急需手作達人解救。」未完成的圍巾不久找到了新主人，透過一雙溫柔的手，讓物品生命的句點變成了逗點。

還有那紅極一時的著色本《祕密花園》，厚厚一本，圖案精緻繁複，號稱可以紓壓。但你知道嗎？GC贈物網上送出超過四十本的《祕密花園》。有人畫了十分之一，有人只畫了一頁，有人更誠實：「只畫了0.5頁就放著了。」其中一位贈送者寫下自己決定送出的心境轉折：「本來買了想紓壓，但看到一直無法完成的畫本壓力更大，還是趕快送出、去睡覺比較紓壓。」

誠徵下一棒接力賽選手

最浪漫的，莫過於刮畫。那是某年曾風靡一時的療癒小物，畫面是倫敦塔橋的夜景，只要耐心刮去灰階塗層，底下就會閃耀出璀璨燈火，但它同時也是個耐心大考驗。

「刮了一點點橋的部分我就放棄了！」贈送者直率告白，「我實在沒那個時間與耐心，坐在那好好刮。」他坦言自己還收藏了巴黎鐵塔、首爾等版本，但那些因難度太高，直接放棄。還好，這些畫作的命運並不淒涼，有一對熱愛巴黎鐵塔的母女索取後合力完成。除了成就感，這份有趣的體驗更成為彼此珍貴的回憶。

這些故事讓我們忍不住想問：「半成品，真的只是浪費嗎？」

也許，它們就像種子，只是剛好在我們手上沒發芽而已。

我們常說物盡其用，其實「體驗」也可以流轉。那些半途而廢的，不一定沒有價值，它們只是換了一段旅程，在別人生命中找到完成與完整。

讀到這裡，如果你腦中也浮現那球埋在抽屜裡的毛線、那本永遠畫不完的著色本、想好好練字的字帖、羊毛氈材料包，甚至是插畫DIY教學繪本，不妨現在就打開我們的App，把它po上去，誠徵下一棒接力賽選手。讓曾經的熱血，透過物品的循環，轉生到另一位同好身上。少點壓力、少點內疚，如能看見對方完成自己未竟的作品，更是少了很多遺憾呢。

想到孫燕姿〈未完成〉裡的歌詞：「生活在世界，未完成是個期待，永遠做不完。」是呀，半成品不是廢品，未完成也是一種期待。