周末值班，午後戶外炎熱難耐，社區家園的住民們在室內會客室裡吹著冷氣休息。難得無事輕鬆，想到這群身心障礙的孩子平日做著勞累的清潔工作，賺取勉強夠用的生活費，憐惜之情油然而生。

請一向樂於跑腿的小雲到辦公室來，我從口袋掏出兩百元給她，拜託她到超商買兩大瓶沙士或可樂回來，讓大家一同暢飲。小雲露出遲疑的模樣，我隨即拿出手機google圖片，方便她了解飲料瓶罐的大小。確認她辨別清楚後，我另外叮囑她：「買兩大瓶飲料剩下來的錢，記得拿去買其他的，請大家一起吃喝，錢不必剩。」

不一會兒，小雲帶著兩大瓶沙士回來，找給我剩下的零錢與發票。我詫異道：「不是教你把錢都花完嗎？怎麼這麼客氣？」小雲淡淡回：「因為這是你的錢。」

聞畢，心頭湧上一股暖流。