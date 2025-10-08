李建緯／這是你的錢
周末值班，午後戶外炎熱難耐，社區家園的住民們在室內會客室裡吹著冷氣休息。難得無事輕鬆，想到這群身心障礙的孩子平日做著勞累的清潔工作，賺取勉強夠用的生活費，憐惜之情油然而生。
請一向樂於跑腿的小雲到辦公室來，我從口袋掏出兩百元給她，拜託她到超商買兩大瓶沙士或可樂回來，讓大家一同暢飲。小雲露出遲疑的模樣，我隨即拿出手機google圖片，方便她了解飲料瓶罐的大小。確認她辨別清楚後，我另外叮囑她：「買兩大瓶飲料剩下來的錢，記得拿去買其他的，請大家一起吃喝，錢不必剩。」
不一會兒，小雲帶著兩大瓶沙士回來，找給我剩下的零錢與發票。我詫異道：「不是教你把錢都花完嗎？怎麼這麼客氣？」小雲淡淡回：「因為這是你的錢。」
聞畢，心頭湧上一股暖流。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言