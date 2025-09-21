林逸欣（GC贈物網營運長）／遺物，也是禮物

文字簡短，背後卻有沉甸甸的故事

有一天，GC贈物網的客服信箱，收到一則語氣謹慎的訊息：「請問，平台可以刊登遺物嗎？」

短短一句，讓我們一時沉默。這是一個從未被明確問過的問題。是啊，當我們提倡「物盡其用」、「延續物命」時，也包含那些失去了主人的東西嗎？

客服小心回覆，只要物品不是政府明文禁止流通的種類，例如藥品、過期食品等，平台並不設限物品本身的來源。但也提醒對方：面對遺物這類較為敏感的情境，刊登時建議說明清楚，讓接受者自行評估與選擇。

沒多久，平台上出現了一批狀況良好的男用衣物——夾腳拖、保暖羽絨外套、高筒靴……在每日湧入的贈物中，它們並不特別搶眼。但仔細一看物品描述，卻令人屏息：「朋友過世，衣服已送洗，生前為人善良樂觀開朗，希望能為他遺愛人間，身高約一七五，體重七十六，年齡三十四……」

文字簡短，輕描淡寫，背後卻有沉甸甸的故事。原來，刊登贈物的是男孩的摯友，一通突如其來的電話讓她得知好友驟逝。北漂的他，家人遠在外地，便託付她協助整理租屋處的遺物。她檢視一件件衣物，發現男孩不多的生活用品，都保存得十分良好——這些，他原本還會穿著去過冬、走山路、迎接未來的。

身為平台老用戶的她，幾乎沒有猶豫，立即決定將這些衣物分享出去。雖然心裡明白，有些人或許會介意，但她還是想試試看。

除了鼓勵，女孩收到了意外的禮物

沒想到，所有的物品都送出去了。有人索取給丈夫，留言：「不介意是遺物，我也是很珍惜東西的人。」有人索取給哥哥，幾天後跟女孩說：「哥哥從未穿過這麼好的衣服，他好開心，說會將衣服穿到不能再穿為止。我們一起拆箱，媽媽也很開心，我們全家都很感謝妳！」

除此之外，女孩還收到好多關心的留言：「看了您的敘述有點感傷，但您的朋友很幸福有您這樣的好友，幫他珍惜這些遺物，延續物命。相信他在天上應該很欣慰，祝福他在天上過得開心，也祝福您順心寬心。」「您的朋友知道您幫他做愛心，一定會很感動的，我不會安慰人，祝您順利開心。」而除了讚賞和鼓勵，女孩還收到了意外的「禮物」……

有人主動為這位過世的男孩折紙蓮花，祈願他往生極樂世界；也有基督徒留言表示將為他持續代禱，願他與親友都平安喜樂。不論信仰、不分背景，這場簡單的贈物行動，意外召喚出一場跨越時空的祝福儀式。這些沒有要索取物品，只是單純同理安慰的訊息，竟然比索取物品的留言還多。

女孩說，這段時間她哭了好多次，也一度懷疑自己能否堅強面對，但沒想到在替好友處理遺物轉贈的過程中，自己也意外得到了撫慰。這些陌生人的溫暖回應，像一道一道光，穿過哀傷的迷霧，帶她走到暴風雨後的平靜與曙光。

我們時常說「物盡其用」，但其實還有一句話沒說出口：「情也能延續。」

在GC贈物網上，每一件贈物都是一段關係的延續，也是一份新的開始。有些物品，代表告別；有些物品，代表重生。而遺物，或許正是這兩者之間最溫柔的橋梁。

SDGs 3 健康與福祉 面對失去，我們無法教一個人不難過，但可以提供各種助人前行的方式。聯合國永續發展目標第3項「健康與福祉」，強調的不只是身體的健康，也包含心理的修復與情感的支持。當物品成為我們向過去告別、與未來重新連結的載體，它也就具備了療癒的力量。 這些看似「再平凡不過的衣服」，因著一位摯友的思念與一群陌生人的同理心，變成了一場意外的祝福儀式。或許，這正是遺物最深的意義，不是停止，而是流動。