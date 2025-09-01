最近在傳統餅店裡，買了好幾塊芝麻禮餅。這適合眾人分食的大圓餅，據說是上世紀十分熱門的訂婚用餅，有些店家為了貼合今時消費習慣，也增售個人份的小尺寸版本。一塊小尺寸的禮餅大小約如杯墊，一個人能完食，也就不需再為消耗大餅而感負擔。大概是自己太愛芝麻了，手中拿著一塊餅，光看餅面鋪了滿滿芝麻粒，就為之動心，遂忍不住從架上搜刮一堆結帳，打算跟身邊親友分享，心情好到就像在辦喜事一樣。

擁有濃郁香氣是芝麻的本事。然而同樣都屬堅果種子類，我們會單吃無調味的核桃、腰果、花生米，卻未曾見過誰捧著一大把芝麻嗑。就算是以芝麻為主要成分的芝麻糖，也需用糖黏合，才好抓取入口。想是芝麻粒體積小，實在不好拿也不好咬，故鮮見它唱獨角戲，多與其他食材共同演出。

某一次，因為單吃芝麻粒，我才意識到它的香氣格外迷人且震撼。

單吃的震撼香氣

好幾年前，有一段日子恪守飲食控制規定，除了正餐以外，什麼點心都不碰。但那一天嘴實在饞得很，為了解饞，到中壢張豐盛商行買一小袋熟芝麻作為零食。商行裡售有花生、瓜子等，熱量都不算低。選芝麻，我圖的是它體積最小，對身體影響最淺。當年這店裡販售的許多品項皆隨客人用勺子挖取，分量自度，秤重計價，像我只買一丁點兒，結帳時老闆也不會皺眉。但經疫情襲過之後，店裡的販售制度與光景也就異於從前了。

記得當時芝麻在手，一出店門便迫不及待動口。為體態著想，不可不慎，還是得吃得節制。從袋中只捏出一粒，輕放舌尖上，齧破子壁，頓時，香氣彷彿封印解除，轟隆隆的，在口腔，在鼻腔綻放。誇飾說法，是原子彈等級的，然而當下體感震撼十足，真不誇張。

芝麻是那樣平凡，平凡得許多賣吃的店鋪裡，都能見到它身影。它太常是配角，多在成就別人，綠葉襯得總是容易被人忽視。像置於蛋黃酥、紅豆麵包上的零星點綴；戲分多一點的，則作為漢堡、燒餅的提香擔當；或是磨成粉，製成醬，為日式豬排和台式涼麵添香。總之，純吃芝麻而不與其他食材搭，並非常人吃法。要不是忌口的非常時期，我想自己也不可能這樣吃它，進而認識到它個頭小小，卻有扎扎實實、威力巨大的香氣。

無論甜鹹均有戲分

說起來，凡與芝麻有一點掛鉤的甜食，我都鍾意。

比如元宵節必吃的包餡湯圓，芝麻口味絕對是首選。或遇車輪餅攤，見招牌寫有芝麻的，也想來一顆。一次在影廳看《花樣年華》，醉心於綺麗影像和人情暗流之餘，更被蘇麗珍「剛好」為周慕雲煮芝麻糊的橋段惹得心癢癢的，翌日便忍不住找了一間糖水鋪，點一碗芝麻糊來止口慾。

平日下班後，偶爾會刻意繞去西門町找些點心。在衡陽路下車，到鼎豐記外帶芝麻口味的蟹殼黃。見店員在櫃台為一整盤的酥餅糰面沾上芝麻粒，此景猶如看餅穿衣，模樣逗趣。過中華路，抵達氛圍懷舊的蜂大咖啡，不忘數年前初次與大學同學至此，因見了櫃上芝麻糕分外欣喜的心情。自那次之後，就不時回頭。除芝麻糕，店家門口亦布置多樣點心，如玻璃罐裡排列整齊的合桃酥、雞仔餅，若想配茶配咖啡什麼的，都要勝過便利商店的太空包零食。

沿成都路，再走一小段，抵達世運食品總店，店內設有熱食區，一眼就看中芝麻球。金黃色球體外皮酥香，滿是芝麻，內面有一似是麻糬的Q彈夾層，核心則為膏狀蓮蓉豆沙餡。熱呼呼吃，口感多重。邪惡食物莫過於此，但靚食當前，暫時管不了這麼多了，先把罪惡感放一邊，眼前是人間樂園。

說也奇怪，芝麻加進任何東西都令我動心，但有一樣例外，就是麻醬麵。

麻醬又濃又稠，質如泥漿，口感帶沙，與麵條拌開後，嚼沒幾口就唇黏舌膩的。又，麻醬麵並不耐放，吃它總有和時間賽跑之感，吃得愈慢，麵就愈硬愈乾，以筷子攪拌、夾取愈顯艱難。只不過吃一碗麵，都像在給自己找麻煩。總之，芝麻在甜食鹹食中有許多戲分，無論客串主演，表現亮眼的並不少，唯獨這齣不得我心。

生活中的微小樂事

近日和芝麻相處，多是在中午。

前陣子仔細照鏡，發現多了好幾根白頭髮，查網路資料，說是吃黑芝麻有「烏髮」效果。我不多想，買了罐裝的黑芝麻粒並固定放在隨身包裡，趁每日外出午餐，撒一些在白飯上配著吃。不吃米飯的時候，若吃潤餅，或吃乾麵，也撒一點。縱使這些食物直接和芝麻搭著吃，味道並不怎麼合拍，卻因為心儀芝麻，倒也吃得挺樂的。

這樣帶著目的長期吃芝麻，能否在我身上見效，此時還說不定。先不論對頭髮作用結果如何，單單可以與喜愛的芝麻日日相伴，已稱得上是一件生活中微小的樂事了。