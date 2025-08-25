林俊聰／真羊皮的貓熊

大貓熊，學名：Ailuropoda melanoleuca，英文名：Giant Panda，簡稱貓熊，屬於食肉目熊科，頭部白色但除了黑鼻子外，還有著明顯的黑眼圈及黑耳朵，四肢黑色，背部除肩帶外均為白色。主要棲息於四川盆地周邊山區和陝西秦嶺一帶有竹林分布的地區。貓熊屬雜食性動物，雖然主要食物是竹子，但仍具備食肉動物的消化系統，腸道要比草食性動物短了許多，不足以消化高纖維的竹葉，因此需靠腸內的細菌來協助分解竹葉，但竹葉的熱量低，使得大貓熊需花許多時間來進食大量竹葉（每天平均要吃九至十四公斤的竹葉），才能獲得所需的熱量。牠對於能夠到手的肉類，如昆蟲、鼠類等，也是不會拒絕的。

另，貓熊的前肢外觀好像有六指，那多出來的指頭其實是腕骨部增大特化形成的子骨，這根「偽拇指」的功用就是讓貓熊能更方便抓握竹子。

吃竹葉的黑白熊？

1987年12月24日私立台南動物園展出一隻像貓熊一樣顏色的黑白熊，宣稱是他們雜交配種繁殖出來「吃竹葉」的黑白熊，但一方面又強烈暗示這是隻貓熊，引起各界的關注，時值元旦假期遊客大量湧入該園，讓該園獲益不少。後因名氣太大引起相關單位和學界的注意，最後發現是園方把三隻馬來熊染成貓熊的顏色好提升業績。又1988年起，洪文棟等政治人物和民間團體，希望能引進貓熊來台，但面臨國際公約、法律等問題，直到2008年才有結果；這些事件及過程把貓熊的話題吵得沸沸揚揚的。

有一天在和動物學家兼作家的夏元瑜先生聊天；夏先生生於1910年，畢業於北京師範大學生物系，曾赴日本九州大學及東京帝國大學深造，擔任「萬牡園」（北京動物園）的園長，來台後曾受聘於新竹市動物園擔任顧問，後任教於私立中國文化大學，是國內著名的動物標本製作專家，為人學識淵博又風趣，有「老蓋仙」之稱。聊天的話題當然免不了要談到時下正夯的貓熊了，談著談著，夏先生突然提議：「我們來做一隻貓熊。」「好啊！」我附和。

貓熊的前腳掌。攝影／詹德川

用保麗龍DIY貓熊

時值1990年代初期，沒有網路，資訊也不發達，雖然夏先生年輕時看過貓熊，但貓熊的高矮胖瘦，尺寸大小哪會記得，於是兩個人從報章雜誌、書本圖鑑等的儘量去蒐集了些貓熊的圖片，先決定了姿態，再從圖片與周遭物品的比例，用尺細細地量，慢慢地算，去推算出貓熊各部位的尺寸，如頭多大、身體多長、多寬、肩的高度等。接著，找了家保麗龍工廠，訂做了一塊比推算出來的尺寸還大些的硬保麗龍（比一般保麗龍的顆粒小一半左右），夏先生在上面畫出個樣子，我就開始切啊、鋸啊、磨啊，再邊討論邊修改地刻出了一個保麗龍貓熊的身體（假體）。

接著呢？沒有貓熊皮啊，怎麼辦？其實早就計畫好了，市面上剛好有在賣一整隻帶毛的羊皮，有乳白色、花色、白色，當然還有黑色的，就是知道有這樣的毛皮，才會做這樣的嘗試。因為貓熊只有兩個顏色，於是黑的、白的各買了兩張。在假體上畫出黑色區域，剩下的就是白色的了，依據毛流的方向、顏色和毛的長短，裁下適當大小、形狀和顏色的羊皮，然後黏貼在適當的位置，並以昆蟲針加固，防止邊緣翹起來。全部完成後鑲上玻璃眼珠，爪子則請木雕師傅用木料刻出來，再釘黏在正確位置，兩塊貼皮之間的毛若長短不齊，就用理髮用的電剪修齊，至此大功告成。

這些工作只能利用假日進行（因為要上班），花了一、二個月才完成，完成後，就擺在夏先生的客廳裡，兩個人愈看愈滿意，放了一陣子後，想說獨樂樂不如眾樂樂，於是決定捐給臺灣省立博物館（現在的國立臺灣博物館），趁著貓熊熱讓大眾也看一看貓熊的樣子吧。

許多到博物館參觀的民眾看過後都好奇地問：這是真的貓熊嗎？你哪來的貓熊皮？我會回說：這皮當然是真的啊，真的羊皮啊！