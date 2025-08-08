洪惠風／97歲的病人血壓變高了

九十七歲的病人血壓變高了，以前都一百二十到一百三十幾，最近卻一百三十到一百四十幾。看病歷，發現以前不管夏天冬天都沒什麼波動，我嘆口氣，既然無法怪罪天氣，就代表不能簡單繼續開藥打發病人，得花時間尋找血壓升高的原因，是環境？飲食？情緒？睡眠？藥物？還是身體功能有變化？甲亢？腎功能變差？腎動脈狹窄？還是長了會升血壓的腫瘤……

這位病人雖然有點年紀，卻耳聰目明、反應靈敏，也沒用拐杖，看起來像六七十歲，門診都是自己來，不用家人陪伴；他將近三十年前心臟病急診住院後，就一直在我這邊追蹤，在我去南部的期間曾給其他醫師看過，但很快又回來我的門診。這些年來他遵從醫囑，每個數值都控制得非常到位，近年LDL（低密度脂蛋白、壞的膽固醇）維持在五十左右。

「最近敢有啥物代誌？有吃較鹹沒？」我都會從生活先開始問，最後才會問到藥物與小便這些。

「吃東西都正常，沒變，但是最近比較沒空。」

「沒空？」

我心想快一百歲的人應該時間多到不行，怎麼會沒空？

「三件事。」

一件就很多了，還三樣？

「先是摩托車發不動、第二是電腦不能用。」

騎摩托車？用電腦？

「第三樣是菜種了不漂亮，一年一年差。」

他比我活得還忙。

「現在解決兩樣，摩托車修好了，孫子幫我電腦也弄好了，就剩一項菜種不漂亮的問題。」

「是喔。」

「我上網查，看是土質、肥料，還是陽光、水的問題。」

「你太厲害了。」我一面稱讚，一面想他跟我一樣，正在做鑑別診斷。

病人有點得意地看了我一眼，又搖搖頭，「但是電腦上面每個說法又不一樣。」

我心想你該不會是問AI人工智慧吧？ChatGPT大戰Gemini？如果是的話，就真的贏過了一大批他曾孫輩的年輕人。

「要是有人問就好了，問一下別人種的狀況，就能分辨問題出在哪裡。」

他惋惜地說著，我卻嘆為觀止地看著病人，活到老學到老，吸收新知，動腦解決問題，也許這正是他不老的祕訣。

我幫他做了些簡單的理學與生化尿液檢查，但心想這次血壓升高，也許真的是煩惱增加的結果。

2025年台灣男性的平均壽命是七十八歲，但同樣是七十八歲，每個人的狀況卻天差地遠，有人在這個年紀第二次當選美國總統掀起全世界的滔天巨浪，有人卻在七十八歲時無照駕駛車禍撞人。

身體的狀況常常是多年累積的結果，年輕時耗得兇，年紀大就得付出代價；如果從剩下的時間來計算，更容易看出差異，假設每個人都能活到一百歲，有人從出生時就以1.2倍的速度消耗身體，那麼算起來就只能活到八十三歲，七十八歲那一年，在其他人還剩下二十二年的壽命時，他卻只剩下五年，差了四倍多的時間。但壽命長短也不是重點，在他七十八歲時，身體的年齡已經是九十五六歲，一切都只能怪他前面時間揮霍得太快了。

身體的保養，愈早開始，也許就愈能像我那位九十七歲的病人，那麼健康，又那麼有活力。