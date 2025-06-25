耳裡沉重的呼吸聲，在破水而出的瞬間，戛然而止。

海面是如此安靜，原先纏繞耳旁的鼓動氣泡，隨著海浪漂散而去。

上次這樣折磨自己，是什麼時候？

離岸邊很遠嗎？我踢動蛙鞋，試著回身張望，但雙手只撥動到起伏的海水，一波波浪花拍打在面鏡上，視線朦朧不清。已經浸泡在冰冷的海水一段時間，加上一直吸著氣瓶裡的乾冷空氣，即便頭頂的陽光溫暖，身體仍止不住微微顫抖。

因自小患有視網膜色素病變（Retinitis Pigmentosa，簡稱RP），在三十四歲那年，視力急遽惡化，人生如失足墜入深海，任由命運的海流推拉浮沉。此刻面臨同樣的困窘下，負面思緒瞬間升高，與現實中的浪等著要將我吞沒。忽然，雙臂感覺被人穩穩握住，是教練小熊與另一名潛水員跟著浮出水面，兩人一前一後帶我朝岸邊游去，直到雙手碰觸濕滑礁岩後，那隨環境晃動的心才逐漸安定下來。

上次這樣折磨自己，是什麼時候？搭著清晨四點北上的火車時，我也這樣問過自己。幾周前，朋友傳來訊息，推薦一個即將在東北角舉辦的活動，那是特別為身障者設計的潛水體驗。一向愛潛水的她提到，趁還有殘存視力時，去體驗一次水肺潛水，或許會有不同的收穫。

看不見真能潛水嗎？我心裡納悶，但克制不了好奇心，決定一探究竟。

「來，我們現在練習用嘴巴呼吸，聽口令——吸，吐，吸，吐……」在龍洞灣岸邊一處搭起的棚架下，我邊聽教練口令，邊試戴面鏡，反覆調整帶子長度，讓它更貼合眼周和鼻子。成為視障者後，我對陌生場域常感焦躁，幾乎不再參與戶外活動，更別提潛水這種如氣泡般易破的夢。本來還懊惱著自己是否太過衝動，但當聽見來自各地、不同障別的夥伴們各個精神抖擻的聲音，他們的勇氣也悄悄注滿了我的心，便漸漸放下恐懼。

雖然看不清，卻能感覺被海流環繞

「咻，咕隆咕隆……」潛入水裡時，外頭的喧鬧瞬間被隔絕，只留下自己的呼吸聲。眼前是一團藍色濃霧，光影隨吐出的氣泡折射變化。我雖看不清，卻能感覺身體被海流環繞推動，雙手不自覺地探向未知，身旁的教練拉我轉身，拍肩提醒即將有美景登場。也許是魚群或珊瑚吧？我時不時注意呼吸節奏，避免嗆水，並努力留心四周的海流變化，以及氣泡之外的聲音。

感覺有魚群細柔的擦觸，從前臂滑過肩膀、側腰，會是什麼魚？含著呼吸器無法言語，我在腦中描繪想像，回憶起年輕時參觀過的海生館，以及搭乘水中觀光船時的場景。上岸後，我沒求證，因早已被自己構築的海底世界滿足。

回到岸上，是一小時後的事了。雖然愛上大海帶來的寬闊自由，不過能重回熟悉的陸地，仍是如釋重負。只是，走往休息區的路上，失去浮力支撐的裝備實在太重，意外地讓我很快懷念起水下的時光。

教練小熊領我到一旁的沖水區，沖去身上殘留的鹽分。也在那時，我才知道她同樣是名視障者，已潛水幾年，並考取了證照。這消息令我震驚，隨即想起朋友傳來的訊息，心中滿是感激。正是那樣不帶壓力卻又不想辜負的善意，使我克服了自我懷疑，走進另一片充滿生命力的地方。隨著頭頂灑下的水花，多年來沉積心中的憂慮苦澀，似乎流入海中。

即便人生無法像控制浮力背心般自如升降，但若能在命運推拉之間，汲取一絲向前的動力，我想便足矣。

轉過身，扭上水閥，外界的聲音再次瞬間戛然而止，只留下自己一身堅定自信和溫熱的晨光。