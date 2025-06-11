劉又華／夢上月亮，落在星辰

許多人對拉丁裔有偏頗的印象，那多是來自媒體對非法之徒的報導。其實我住在美國西部多年，周圍熟識的多是循規蹈矩的拉丁裔，他們勤儉踏實，樂天開朗，跟我們一樣把日子過得鮮活。

年輕的臉上充滿興奮和希望

長得壯實、英語不太靈光的露西為我做清潔工作快二十年。初來時已有兩個小孩，不久又挺著孕肚勤快地上工。有一陣子見她老哭喪著臉，常來當幫手的妹妹蕾娜告訴我，露西的丈夫有了外遇，跑回墨西哥，不肯付贍養費。

有兩個女兒的蕾娜隔年也離婚，又是丈夫負心，不付贍養費。蕾娜下了定論：墨西哥男人很風流不負責任。後來她再婚，嫁個做地板生意的小包商，先生鋪設我家前院走道時，蕾娜在旁貼心幫忙，我說：「他工作努力，有技術又會做生意，妳這次嫁了個正經的好墨西哥人！」

這兩位母親沒被不幸婚姻打倒，繼續搏拚，為了子女辛勤打造未來，我敬佩也信任，對她們有時遲到早退，打破碗盤，並不計較，甚至首飾現金隨便放，從不擔心被偷。

露西常誇獎子女成績好，大都是A和B。大女兒幫工時告訴我，想當醫生；兒子看了電影《關鍵少數》，羨慕在航空工程界那位非洲裔女科學家的成就，想進麻省理工學院。我讚他：「很棒的理想，你成績好嗎？」他天真地回答：「數學C，要努力得B。」我拍他的肩膀：「跟你打賭，若你加倍努力，可以拿A！」後來大女兒沒進醫科，而是上夜間的護理學校，白天當保母，幫助家計，兒子則進入技術學校學習飛機修護。

原先也想進工程界的蕾娜小女兒，來幫忙整理家務時告訴我，她因條件不足，無法進大學讀工程，但拿到學生貸款，到航空學校學開私人飛機。當說到畢業後若考上執照，年薪可以上達六位數字時，年輕的臉上充滿興奮和希望。

這些拉丁裔新生代，和許多人一樣，夢想登月，即使無法如願，只要奮力而為，也會散落在美麗的群星之中！

初衷使卡莉成為出色的保母

卡莉也是個有夢未竟，但仍懷抱熱情的例子。

孫兒喬喬早上對前面開門聲很敏感，看到保母卡莉開鎖進來，就興奮地知道這是快樂一天的開始。卡莉是鄰居的兒科醫師介紹的，才四十多歲已有兩個孫子。她小學時從墨西哥來到美國，雙語能力都好，年輕時想進大學念教育，可惜當老師的願望沒能實現。

西班牙語是中南美拉丁裔常用的語言，在此很實用，我們樂見卡莉用西語與我孫子溝通。喬喬踩著學步車，追著正在洗奶瓶，準備食物，用西語逗弄他的卡莉，一大一小時而唱兒歌，時而躲貓貓，玩得咯咯笑。她念兒書專注而生動，喬喬牙牙學語，隨聲又唱又跳，憨氣十足，小娃兒喜愛表演的天性表露無遺。見了幾次，我了解介紹卡莉的那位醫生所說的特殊之處：除了耐心愛心，她珍愛每個幼兒天生的不同。也許那孕育幼苗的初衷，無形牽引她成為出色的保母，也多少圓了她的老師夢吧？

美國有句名言：「Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.」（瞄準月亮，即使錯過了，也會落在星辰之中。）這些拉丁裔美國新血，在廣大的土地上自由逐夢，即使目標射向月亮，偏落到星辰，也很美好啊！