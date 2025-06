劉又華／夢上月亮，落在星辰

許多人對拉丁裔有偏頗的印象,那多是來自媒體對非法之徒的報導。其實我住在美國西部多年,周圍熟識的多是循規蹈矩的拉丁裔,他們勤儉踏實,樂天開朗,跟我們一樣把日子過得鮮活。

年輕的臉上充滿興奮和希望

長得壯實、英語不太靈光的露西為我做清潔工作快二十年。初來時已有兩個小孩,不久又挺著孕肚勤快地上工。有一陣子見她老哭喪著臉,常來當幫手的妹妹蕾娜告訴我,露西的丈夫有了外遇,跑回墨西哥,不肯付贍養費。

有兩個女兒的蕾娜隔年也離婚,又是丈夫負心,不付贍養費。蕾娜下了定論:墨西哥男人很風流不負責任。後來她再婚,嫁個做地板生意的小包商,先生鋪設我家前院走道時,蕾娜在旁貼心幫忙,我說:「他工作努力,有技術又會做生意,妳這次嫁了個正經的好墨西哥人!」

這兩位母親沒被不幸婚姻打倒,繼續搏拚,為了子女辛勤打造未來,我敬佩也信任,對她們有時遲到早退,打破碗盤,並不計較,甚至首飾現金隨便放,從不擔心被偷。

露西常誇獎子女成績好,大都是A和B。大女兒幫工時告訴我,想當醫生;兒子看了電影《關鍵少數》,羨慕在航空工程界那位非洲裔女科學家的成就,想進麻省理工學院。我讚他:「很棒的理想,你成績好嗎?」他天真地回答:「數學C,要努力得B。」我拍他的肩膀:「跟你打賭,若你加倍努力,可以拿A!」後來大女兒沒進醫科,而是上夜間的護理學校,白天當保母,幫助家計,兒子則進入技術學校學習飛機修護。

原先也想進工程界的蕾娜小女兒,來幫忙整理家務時告訴我,她因條件不足,無法進大學讀工程,但拿到學生貸款,到航空學校學開私人飛機。當說到畢業後若考上執照,年薪可以上達六位數字時,年輕的臉上充滿興奮和希望。

這些拉丁裔新生代,和許多人一樣,夢想登月,即使無法如願,只要奮力而為,也會散落在美麗的群星之中!

初衷使卡莉成為出色的保母

卡莉也是個有夢未竟,但仍懷抱熱情的例子。

孫兒喬喬早上對前面開門聲很敏感,看到保母卡莉開鎖進來,就興奮地知道這是快樂一天的開始。卡莉是鄰居的兒科醫師介紹的,才四十多歲已有兩個孫子。她小學時從墨西哥來到美國,雙語能力都好,年輕時想進大學念教育,可惜當老師的願望沒能實現。

西班牙語是中南美拉丁裔常用的語言,在此很實用,我們樂見卡莉用西語與我孫子溝通。喬喬踩著學步車,追著正在洗奶瓶,準備食物,用西語逗弄他的卡莉,一大一小時而唱兒歌,時而躲貓貓,玩得咯咯笑。她念兒書專注而生動,喬喬牙牙學語,隨聲又唱又跳,憨氣十足,小娃兒喜愛表演的天性表露無遺。見了幾次,我了解介紹卡莉的那位醫生所說的特殊之處:除了耐心愛心,她珍愛每個幼兒天生的不同。也許那孕育幼苗的初衷,無形牽引她成為出色的保母,也多少圓了她的老師夢吧?

美國有句名言:「Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.」(瞄準月亮,即使錯過了,也會落在星辰之中。)這些拉丁裔美國新血,在廣大的土地上自由逐夢,即使目標射向月亮,偏落到星辰,也很美好啊!