小令／金銀花與多翼蛾

上完花課，把分配到的花材，包好帶回家，氣喘吁吁的時候，只能全部先放在浴室地板上。地板排好的容器都裝滿水，讓花材一回來就喝水休息。

上廁所時，會恍惚以為自己置身花園。馬桶上的我不滑手機，會摸摸花材，像跟它們一一握手，「你好你好，歡迎歡迎」的感覺。打過招呼後離去，門一關上，又把花材全拋諸腦後。

有時候忘了插，有時候懶得插，更多時候，是插完了好幾盆，花材還是有剩，但全身氣力與心神皆已所剩無幾，獨留一口氣，爬到浴室外頭去喝茶休息。一不小心休息得太快樂，隨即忘記還有剩花在浴室裡站得直挺挺等我。

有次的剩花，是一大把金銀花，好幾枝完整的枝條，原封不動。也許是我駕馭得不好，總覺跟其他花材難搭配，怎麼嘗試都不和諧。從帶回家放到枯萎、丟棄之前，金銀花都一直住在浴室。

意外的是金銀花很香，超出我想像的香，宛如蛋白糖霜般甜美，或像剛打發的蛋白輕柔滑膩。每次打開浴室就有撲鼻花香，我逐漸迷戀上金銀花的香，反倒不想它離開浴室。

有些插花作品隨著時間或狀態，凋謝速度不一致，每隔幾天，就會看看狀態，修修葉子或枝條。如果整體都不理想，到了再修下去就無構圖或美感可言時，整瓶花就需要重新插。通常，若手邊還有剩花，也許有機會遞補空缺，再次練習，更新一瓶花的想像。

偏偏我沒有辦法放棄金銀花的香氣，就連為了它，把其他花當配角，插成一瓶作品一起放在浴室裡布置都不願意。金銀花因此一支獨秀地被我供在浴室中。直到香氣減弱，逐漸衰敗落花，葉子零落滿地，我才萬般不捨地放手到垃圾桶裡。

難得一見的寶貝

不久，家裡出現一隻蛾。亂七八糟飛舞。我沒有多想，以前家住一樓也常有不起眼的小小灰蛾（伴侶告訴我那是衣蛾），如果出手打，就是一掌的銀粉。

那隻蛾莫名狂舞，亂飛得我心煩，彷彿提醒我有新增的飛蚊症一樣惱人。我找了一個透明塑膠盒，鋪天蓋地把牠罩住。然後，像繳稅一樣地拿給伴侶。

在一起至今，不管在生活中找到或抓到什麼非人物種，第一個就是先上繳給伴侶，因為他會像神奇寶貝大師（某種博物學家），很快告訴我這是什麼寶貝。

蛾交給他之後，伴侶果然哇啦啦跑來問我哪裡抓的。我說不知道，就在房間裡一直飛很煩。現在住在公寓的頂端，家裡很少出現蟑螂、蚊子、果蠅、螞蟻以外的昆蟲。

伴侶一邊查資料，一邊跟我說，這是難得見到的物種，叫「多翼蛾」。我問為什麼不容易見到，伴侶說，因為它太小，要在野外找到，甚至抓到都很困難。

伴侶在房裡衝進衝出，四處東看西找，忽然注意到那袋扔滿金銀花的垃圾桶，隨即聯絡之前合作過蛾類調查的一位專家。一通電話哇啦啦講完後，伴侶興味盎然地開始翻垃圾桶，把金銀花一枝枝拿出來，一片片葉子檢查，表面與葉背都不放過。

伴侶興奮跟我說，你看這片葉子有取食痕跡，一定是當初這隻多翼蛾的幼蟲住在金銀花葉片時的食痕。因為這類蛾的幼蟲極為迷你，並非表面可見。牠們會鑽進葉子裡，造成葉片局部扭曲變形，形成蟲癭。伴侶相信，如果能在金銀花的葉片上找到蛾的蛹，就是有力的證明。我問，證明什麼？伴侶說，證明牠小時候就是吃這片葉子長大的啊。

這次真是開了天眼

果然，真的被眼尖的伴侶找到蛹。他再度致電給研究蛾類的前輩，前輩說等等來取，隨即開車過來，直接把還在飛舞的蛾跟找到的葉片與蛹一起帶走，進行後續的拍攝紀錄。

我回神，看著被翻成一地的金銀花的殘骸，沒想過插花居然還能參與到公民科學。

忍不住想著，如果我一開始就把金銀花當作花材使用，肯定少不了這裡修枝，那裡剪葉子；別說肉眼看不看得到幼蟲，我平凡的心眼，連花葉中可能藏有其他努力成長的生命，都無法想像。

這次真是開了天眼。

隨著插花經驗的累積，也不斷增添除了花材以外，遇到其他物種的機會。

譬如，室友有天跟我們聊天，說看到我們客廳插的一大瓶花上面有毛毛蟲在爬，真可愛呢。我們大驚失色，跑去找了很久，都沒有找到，唯見不少的葉片上確實有啃痕。

追問室友為何沒立刻告知，室友疑惑反問：「你們不知道？我以為是你們帶回來要養的。」

我們無緣見到的毛毛蟲，不知躲去哪裡。最後找到一個看似蛹的小東西，結果也沒有成功孵化，究竟是什麼蟲，永遠成為一個謎。

之後，我邊插花邊學習觀察意外的啃痕，與小昆蟲捉迷藏。

最深刻的依舊是第一次的經驗，讓我認識金銀花的香氣，也認識到多翼蛾的幼蟲以此為食。

後來有機會去金門參與活動，離開前逛到伴手禮店，意外發現有金銀花茶。買了茶袋回來，喝著喝著，想念金銀花香，有時，想念那隻剛化出來狂舞的多翼蛾。眼看，金銀花的花期又近了。