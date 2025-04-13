犁耕／流浪三合院
這個時候，處處起高樓，很多人家的三合院倒的倒、塌的塌，我家的也是。
出門走遠一些，看到舊三合院，我總會駐足，緬想過往的歲月。天寒人們在屋裡聽收音機，兼做家庭代工，老狗瑟縮在牆角；出太陽了，稻埕整齊排放蘿蔔乾，竹竿晾掛條條鹹菜葉。天熱的夜晚，前院大人閒坐乘涼，孩童追逐，帆布蓋住穀粒山，姆婆熬煮仙草給人消暑，鍋裡鑿碎的冰塊，舀盛時發出悅耳的碰撞聲。
從甲村到乙村，我在人家的三合院流浪，大多破敗了。鷺山公園那邊有座三合院，有磚砌的牆與水泥瓦，但漏雨問題難處理，只能加蓋鐵皮屋頂在上頭，像戴著不搭調的帽子。不過，我能感受主人已想盡辦法維護，走進去看，還有棄置的牛車。我家也養過牛，放學後我幫忙割草餵養，一路忙到天黑，這時流螢飛舞，星月遙遠，後院牛羊雞鴨鵝都睡去。
「阿伯，您醒醒……」啊，失禮失禮，我在人家的牛車上睡著了。髮色灰白的主人原來也有透天厝，他說子女曾被譏諷冷落老父，所以強烈反對他住老房子。
住在我喜歡的三合院，這個時候，是多麼奢侈的瞎想！
話題徵文：我喜歡住在這裡（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年6月底）
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