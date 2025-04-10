敏訥／再一口，忍一口

聯合報／ 文／敏訥

當體重屢創新高，達到前所未有的境界時，許多體驗便也獨特、荒謬。

就說那一天，費時換好裝的我一出房間，兒子立刻蹙眉，豎起食指左右擺動，連說：「No, no no！」先生則是欲言又止，紳士般地搖搖頭。

全家正要共赴喜宴，我卻尷尬地只有這套勉強穿得下。他們不信，我便再度試裝，直到他們終於放棄。

驚心的事實老早已現蹤。比如照片中的自己臉圓如餅，呆滯無神。與先生的合照看起來像姊姊，跟兒子的合照看起來像奶奶。偶爾照了張滿意的，也總需動用濾鏡才能顯現好氣色。

至於衣服，原以為能穿的，臨到出門，才發現扣好的鈕釦逕自迸開；裙子的鉤釦和鉤環，得壓擠脂肪才能聚首，出於無奈而改變穿衣計畫的事不知凡幾。我躲避現實，套上較大的罩衫，藏住窘態。褲子比照辦理，讓拉鍊停在無法推進的位置，用皮帶繫緊以防滑脫，再借助長版上衣掩住滑稽。

喜宴後總自問：「究竟是如何走到這一步的？」

生活裡常出現「沒關係，再吃一口」的話語，是家人的關心、旁人的盛情，也有自己的貪嘴。一口而已呀！對，就是這麼過來的。

我想回去。既然是「再一口」來的，那就「忍一口」回去。這條路，我已出發，一天少一餐，一餐少一口。是小事，也是我的大事。

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