南豐／熱線妳和我
三十多年前，追求另一半的時候，我家住屏東，白天在左營工作，而北部人的她，在沙鹿上班。沒有網路與手機的年代，除了周末搭海線火車北上約會，其餘的日子只能藉由長途電話維繫情感。
如果她輪值小夜班和大夜班，我會在下班回到家後，打電話到醫院護理站，「沾個醬油」地噓寒問暖，以免影響護理勤務。若是她上白班，我倆就能在晚間盡情暢談。一、兩個小時是正常，某回聊到半夜兩點，連續超過五小時，母親還特地下樓提醒我，別耽誤了女朋友睡眠，明早還要上班。民國七○年代劉文正的暢銷金曲〈熱線你和我〉，我算是親身體驗。
戀愛那一年我正計畫換工作，彼時女友的薪資比我還要高。她問我要不要到中部發展，基於「近水樓台先得月」的想法，我大膽求職，誤打誤撞進入外商公司，開啟國際貿易的生涯。
多年後回想起過往，年輕時內向笨拙、不解人意的我，哪能編出這麼多話，讓電話筒發燙，騙娶一位美嬌娘？
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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