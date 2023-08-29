三十多年前，追求另一半的時候，我家住屏東，白天在左營工作，而北部人的她，在沙鹿上班。沒有網路與手機的年代，除了周末搭海線火車北上約會，其餘的日子只能藉由長途電話維繫情感。

如果她輪值小夜班和大夜班，我會在下班回到家後，打電話到醫院護理站，「沾個醬油」地噓寒問暖，以免影響護理勤務。若是她上白班，我倆就能在晚間盡情暢談。一、兩個小時是正常，某回聊到半夜兩點，連續超過五小時，母親還特地下樓提醒我，別耽誤了女朋友睡眠，明早還要上班。民國七○年代劉文正的暢銷金曲〈熱線你和我〉，我算是親身體驗。

戀愛那一年我正計畫換工作，彼時女友的薪資比我還要高。她問我要不要到中部發展，基於「近水樓台先得月」的想法，我大膽求職，誤打誤撞進入外商公司，開啟國際貿易的生涯。

多年後回想起過往，年輕時內向笨拙、不解人意的我，哪能編出這麼多話，讓電話筒發燙，騙娶一位美嬌娘？