二龍／四十一年前的情詩

加入一個以時代懷舊為主題的臉書社團，成員們三不五時貼上歷史悠久的照片，並引發團員們的過往記憶。日前，我也在社團內貼出一張照片，翻拍大一時收到的、學長親手寫的情詩，想藉此凸顯那個沒有電腦、手機的年代，追求心儀的人都是用有溫度的手寫情書（詩）的浪漫，沒想到因此收到超過上千的讚和四百多則留言，勾起許多人青澀的、含蓄的、美好的和遺憾的回憶。

留言中有對學長文采的讚嘆，也有人懷疑抄自《情書大全》，因為那個年代要追求女孩，又不擅長寫含有情意的書信，唯有求助於這類書籍。所以，也有人留言表示當時書局賣的《情書大全》，是每個男孩子的《聖經》呢。此外，還有人評論學長的文筆可以，但字體不及格，中間還稍有塗改，認為一定要先打草稿不容錯字及修改。不過，更有細心的人發現學長的破折號是仔細地用尺畫出來的，顯示出他的用心。有的感嘆以前的人追求或交往都是慢條斯理透過書信培養感情，並且在信件一來一往中帶著寄信、收信的期待和喜悅，比起現在的速食愛情來得濃醇。

而我最喜歡讀的留言是憶起了自身的情愛故事，有人同樣在四十一年前生日舞會上遇見了讓他無法忘懷的柔美側臉，曾有過的書信往來，發黃的相片……感慨青春的逝去。也有人後悔在家人堅持下，於結婚前夕燒光了追求者的書信，現在已不復記憶－－這亦是當年女性一旦踏入婚姻就失去自我的時代寫照吧？

最多人問的問題是，這首情詩是否打動了我，答應和學長交往？答案是「沒有」。我想起學長幾次等在宿舍門口看著我經過，卻始終沒有上前打招呼的景象，在那個年代，十八歲的我只能矜持地、默默地走過他的眼前……

謝謝這位學長，他的情詩讓一位十八歲少女淺嘗了動心的滋味，腦中浮起了1994年張信哲和劉嘉玲對唱的〈有一點動心〉的旋律，或許可以代表當時的心情：

男：我和妳／男和女／都逃不過愛情／誰願意／有勇氣／不顧一切付出真心

女：你說的／不只你還包括我自己／該不該再繼續／該不該有回應／讓愛一步一步靠近